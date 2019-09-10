Это политическая игра, там юриспруденции мало, – Волк о дальнейшей судьбе моряков

Освобожденные украинские моряки, хоть и свободны, но до сих пор находятся под следствием. Кроме того, они должны будут участвовать в российских судебных заседаниях. Ведь 24 украинских моряка страна-агрессор отдала на поруки лично омбудсмена Людмилы Денисовой, несмотря на то, что Международный трибунал признал их не виновными.

В случае, если следователи РФ передадут дело в суд, то украинские моряки должны присутствовать на заседаниях, но имеют право делать это дистанционно. То же самое касается и крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

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Как пояснил генерал-майор СБУ Василий Вовк в прямом эфире 24 канала, нужно абстрагироваться от решения Международного трибунала, ведь сама РФ на него не обращает внимания.

Поговорим о реальных вещах. В российском законодательстве не предусмотрена передача на поруки подозреваемых и осужденных следователем, это возможно только в суде. Поэтому это политическая игра, там юриспруденции мало,

– отметил Вовк.

По его мнению, россияне отпустили наших моряков и просто забросят их дела далеко в ящик, тайно объявив их в розыск. Также генерал-майор СБУ отметил, что, скорее всего, никаких видеоконференций не будет.

Важно! 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35". Около 14:00 самолет с плененными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.



Сколько украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала

Смотрите видео полного интервью с генерал-майором СБУ Василием Вовком: