20:32
10 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ УКРАИНА – НИГЕРИЯ APPLE ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, 9 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, сегодня
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ УКРАИНА – НИГЕРИЯ APPLE ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Это политическая игра, там юриспруденции мало, – Волк о дальнейшей судьбе моряков

      71 Читати новину українською
      Это политическая игра, там юриспруденции мало, – Волк о дальнейшей судьбе моряков

      Освобожденные украинские моряки, хоть и свободны, но до сих пор находятся под следствием. Кроме того, они должны будут участвовать в российских судебных заседаниях. Ведь 24 украинских моряка страна-агрессор отдала на поруки лично омбудсмена Людмилы Денисовой, несмотря на то, что Международный трибунал признал их не виновными.

      В случае, если следователи РФ передадут дело в суд, то украинские моряки должны присутствовать на заседаниях, но имеют право делать это дистанционно. То же самое касается и крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

      Читайте также: Сколько украинцев еще остаются в российском плену: впечатляющая цифра

      Как пояснил генерал-майор СБУ Василий Вовк в прямом эфире 24 канала, нужно абстрагироваться от решения Международного трибунала, ведь сама РФ на него не обращает внимания.

      Поговорим о реальных вещах. В российском законодательстве не предусмотрена передача на поруки подозреваемых и осужденных следователем, это возможно только в суде. Поэтому это политическая игра, там юриспруденции мало,
      – отметил Вовк.

      По его мнению, россияне отпустили наших моряков и просто забросят их дела далеко в ящик, тайно объявив их в розыск. Также генерал-майор СБУ отметил, что, скорее всего, никаких видеоконференций не будет.

      Важно! 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35". Около 14:00 самолет с плененными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.


      Сколько украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео полного интервью с генерал-майором СБУ Василием Вовком:

       

      blog_ava
      "Заберите свой югенд": произошло первое блокирование трибуны в новой Раде – видео
      сегодня
      1353
      Теги: Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости Украины Судьи Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
      сегодня , 20:03 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
      313
      США могут присоединиться к нормандскому формату: что это даст Украине и Трампу
      сегодня , 20:02 США могут присоединиться к нормандскому формату: что это даст Украине и Трампу
      Світлана Попова 77
      Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными
      сегодня , 19:00 Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными
      Наталя Боднар 166
      Третейские суды: действительно ли они нужны Украине
      сегодня , 18:01 Третейские суды: действительно ли они нужны Украине
      Ірина Поліщук 59
      Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      сегодня , 17:31 Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      Віталій Шабунін 261
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук