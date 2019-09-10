Це політична гра, там юриспруденції мало, – Вовк про подальшу долю моряків

Звільнені українські моряки, хоч і вільні, але й досі перебувають під слідством. Крім того, вони муситимуть брати участь у російських судових засіданнях. Адже 24 українських моряків країна-агресор віддала на поруки особисто омбудсменки Людмили Денісової, попри те, що Міжнародний трибунал визнав їх не винними.

У випадку, якщо слідчі РФ передадуть справу до суду, то українські моряки повинні бути присутніми на засіданнях, але мають право робити це дистанційно. Те ж саме стосується і кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

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Як пояснив генерал-майор СБУ Василь Вовк у прямому ефірі 24 каналу, потрібно абстрагуватися від рішення Міжнародного трибуналу, адже сама РФ на нього не звертає уваги.

Поговоримо про реальні речі. У російському законодавстві не передбачена передача на поруки підозрюваних та засуджених слідчим, це можливо лише у суді. Тому це політична гра, там юриспруденції мало,

– наголосив Вовк.

На його думку, росіяни відпустили наших моряків і просто закинуть їх справи далеко у шухляду, таємно оголосивши їх у розшук. Також генерал-майор СБУ зауважив, що, швидше за все, ніяких відеоконференцій не буде.

Важливо! 7 вересня Росія та Україна провели обмін полоненими за схемою "35 на 35". Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



Скільки Українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео повного інтерв'ю з генерал-майором СБУ Василем Вовком: