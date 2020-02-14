Это полный политический бред, – Огрызко прокомментировал 12 шагов к миру

На конференции по безопасности в Мюнхене 14 февраля обнародовали 12 шагов для достижения мира в Украине. После того, как украинские и иностранные СМИ начали критиковать так называемый Мюнхенский план, он исчез с сайта конференции.

От 12 шагов к миру ожидать ничего и они не будут иметь никакого отношения к урегулированию ситуации в Украине. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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Он рассказал, что это уже не первая попытка России продвинуть свои идеи через международные форумы. По словам дипломата, таким образом РФ пытается сформулировать свою повестку дня.

Исходя из того, что этот документ уже исчез, и сама идея исчезла как таковая, потому что большей глупости, чем писать об обязательствах, жертвах страны, агрессии и не вспоминать никак о стране, которая является агрессором – это полный политический бред,

– сообщил Огрызко.

Он также добавил, что если действительно больше половины пунктов писали в Украине, то это означает, что пятая колонна России является сильной и нам нужно соответственно на это реагировать. Но она не является определяющей для национальных интересов Украины.

Надо сделать так, чтобы она была реально маргинализированной. И тогда на все эти "писания" не надо будет обращать никакого внимания. Но это печально, что бывшие украинские дипломаты доходят до такого уровня низости и того, что назвать здравым смыслом на самом деле нельзя,

– сказал Огрызко.

Бывший министр также отметил, что в Европе никогда не признают того, что можно захватить чужую территорию псевдореферендумамы и в этом плане нам бояться нечего.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасностиЭто одно из главных событий в сфере международной безопасности. Она объединяет абсолютно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. Ее основали издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин и физик Эдвард Теллер. Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.



Мюнхенская конференция в 2020 году является уже пятьдесят шестой и продлится 14 – 16 февраля. Она посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.

Огрызко добавил, что экономические интересы будут оказывать влияние на политиков, но ни один из них не сможет переступить через нормы международного права, являющихся основой послевоенного устройства в мире. А такие действия со стороны России свидетельствуют о том, что мы должны формулировать свои цели и выносить их на повестку дня и объяснять, что мы имеем в виду.

Смотрите видео разговора с Владимиром Огрызко: