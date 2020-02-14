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      БЛОГ Оксана Сыроед
      Глава политической партии "Самопомич".

      Украинский план: двенадцать шагов к безопасности в Украине

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      Как Украина и Евроатлантическому региону достичь большей безопасности / ispionline

      В связи с обнародованным так называемым "Мюнхенским планом" и принимая во внимание национальные интересы Украины, предлагаем "Украинский план" для достижения большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе.

      Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні.

      1. Повернення Росією незаконно анексованого 18 березня 2014 року Криму і виведення російських військ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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      2. Створення переговорної групи між військовими відомствами країн Балто-Чорноморського регіону, США і Канади з метою вивчення досвіду російсько-української війни і формування спільної стратегії для попередження подальших загроз з боку Росії.

      3. До відновлення контролю українською стороною за російсько-українським кордоном обмежити рух через КПВВ. Заборонити в'їзд на тимчасово окуповану Росією територію України службовим та посадовим особам. Сформувати боєздатні підрозділи України вздовж українсько-російського кордону та оснастити пункти постійної дислокації.

      4. Пошук зниклих безвісти на Донбасі під час російсько-української війни. Встановлення їхнього місцеперебування має вирішальне значення для довгострокового врегулювання конфлікту, відновлення правопорядку та забезпечення прав сімей, які вижили.

      5. Планування і реалізація ініціативи з розмінування. Негайно організувати навчальні програми серед дітей і дорослих в зоні російсько-української війни, щоб розповісти про небезпеки наземних мін та інших снарядів, мінімізуючи ризики травм і смертей. Владі Росії необхідно відшкодувати українській стороні процес розмінування території, а також компенсувати лікування людей, які постраждали від вибуху мін.

      6. Разом з країнами Балто-Чорноморського регіону, США і Канади створювати спільні навчальні центри на контрольованій території Донецької та Луганської областей.

      7. Зібрати докази про наслідки збройної агресії РФ стосовно України. Підготувати консолідовану претензію до Росії. Вимагати від Росії відшкодувати всі збитки завдані Україні внаслідок російсько-української війни.

      8. Погодитися з тим, що до повернення Росією анексованого Криму та окупованих територій Донеччини та Луганщини міжнародні санкції не можуть бути скасовані.

      9. Усунення радіоактивних загроз на територію РФ. На Донбасі зосереджено понад 1200 радіоактивних джерел використовуваних для медичних, промислових або наукових цілей. Це створює надзвичайні ризики для здоров'я людей, екології та безпеки регіону. Тому закликаємо ОБСЄ вивезти радіоактивні джерела на територію РФ.

      10. "Український план" має стати майданчиком для предметних і постійних контактів голів МЗС "євроатлантичних держав" та їхніх департаментів. Мета – розв'язувати основні проблеми безпеки за допомогою динамічного процесу, який працює безпосередньо з ключовими розбіжностями. Такий діалог має бути узгоджений політичними лідерами країн.

      11. Визначення умов взаємодії між ЄС та Росією.

      Після повернення незаконно анексованого Криму і виведення військ з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини Євросоюз готовий піти назустріч РФ у тіснішій співпраці в низці сфер "взаємного інтересу" — наука і дослідження, транскордонне та регіональне співробітництво і тощо.

      12. Запуск "нового діалогу про національну ідентичність" в Росії.

      Новий інклюзивний національний діалог у всій Росії бажаний і міг би бути запущений якомога швидше. У такому діалозі мають брати участь лідери думок, провідні вчені та міжнародно визнані експерти. Повинні бути докладені зусилля для взаємодії з баченням сусідів Росії, зокрема України, Китаю, Казахстану, Грузії, Фінляндії, Німеччини. Діалог має торкатися тем історії та національної пам'яті, мови, ідентичності й досвіду меншин. Він має охоплювати проблематику терпимості та поваги до етнічних і релігійних меншин — як всередині країни так і в міжнародному контексті – для розширення взаємодії, інклюзивності та соціальної згуртованості.

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      Автор: Оксана Сыроед
      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости России Публикации Война Война на Донбассе Европа Канада Новости США Оксана Сыроид
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