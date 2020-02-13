16:50
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Путін знову похизувався російською гіперзвуковою зброєю і пригрозив Заходу

      0
      Володимир Путін / ТАСС

      Президент Росії Володимир Путін заявив, що наявність у Росії гіперзвукової зброї зробила безглуздими витрати інших країн на військове стримування РФ. Господар Кремля вважає, що Москва вперше в історії випереджає Захід за рівнем розвитку передових озброєнь.

      Про це він заявив на зустрічі з робочою групою щодо поправок до Конституції РФ, повідомляє "ТАСС".

       

      За його словами, система протиракетної оборони Заходу спрямована на знешкодження ядерного потенціалу Росії.

      Після того, як у нас з'явилося гіперзвукова зброя, стали безглузді їхні спроби це зробити, і безглуздими стали багатомільярдні витрати, які вони здійснили,
      – сказав Путін.

      Нагадаємо, в грудні 2019 року Путін заявляв, що тільки у Росії є гіперзвукова зброя. Він також підкреслив, що Москва вперше в історії випереджає інших за рівнем розвитку передових озброєнь.

      Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
      сьогодні
      10896
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Ядерна безпека Новини політики Зброя Новини Росії Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:50 Вибухи посилок в Амстердамі: що відомо
      Ірина Кошанська 558
      сьогодні , 15:00 Трамп створює для Росії болісну реальність
      Лілія Шевцова 1028
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      881
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      445
      сьогодні , 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
      Ігор Саджениця 409
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук