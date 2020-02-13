Путін знову похизувався російською гіперзвуковою зброєю і пригрозив Заходу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що наявність у Росії гіперзвукової зброї зробила безглуздими витрати інших країн на військове стримування РФ. Господар Кремля вважає, що Москва вперше в історії випереджає Захід за рівнем розвитку передових озброєнь.

Про це він заявив на зустрічі з робочою групою щодо поправок до Конституції РФ, повідомляє "ТАСС".

За його словами, система протиракетної оборони Заходу спрямована на знешкодження ядерного потенціалу Росії.

Після того, як у нас з'явилося гіперзвукова зброя, стали безглузді їхні спроби це зробити, і безглуздими стали багатомільярдні витрати, які вони здійснили,

– сказав Путін.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Путін заявляв, що тільки у Росії є гіперзвукова зброя. Він також підкреслив, що Москва вперше в історії випереджає інших за рівнем розвитку передових озброєнь.