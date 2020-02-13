Путин снова похвастался российским гиперзвуковым оружием и пригрозил Западу

Президент России Владимир Путин заявил, что наличие в России гиперзвукового оружия сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. Хозяин Кремля считает, что Москва впервые в истории опережает Запад по уровню развития передовых вооружений.

Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, сообщает "ТАСС".

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По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на уничтожение ядерного потенциала России.

После того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали многомиллиардные затраты, которые они осуществили,

– сказал Путин.

Что известно о российских гиперзвуковых ракетах "Циркон"?

Впервые было запущено в 2012 году на полигоне в Актюбинске (Казахстан), хотя СМИ России узнали о ней гораздо позже – в 2016 году. Первый пуск ракеты осуществили с борта стратегического ракетоносца "Ту-22М3", а дальнейшие пуски проводили с наземных пусковых установок.

Этот новый вид вооружения будет иметь скорость 9 махов (1 мах равен 1062 километров в час на высоте 11 километров; гиперзвук – это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета более тысячи километров.

По данным российских СМИ, во время испытаний она достигла гиперзвуковой скорости, превышавшей скорость звука в 5-6 раз. Также журналисты из России пишут, что "Циркон" превращает современные системы ПВО в "груду ненужного хлама".



Гиперзвуковая ракета "Циркон" / Инфографика от РосСМИ

Что такое гиперзвуковое оружие?

Гиперзвуковой двигатель отличается от обычного сверхзвуковым сгоранием. Поэтому гиперзвуковое оружие может перемещаться по меньшей мере в пять раз быстрее, чем скорость звука, или около одной мили в секунду.



Однако, в отличие от реактивных и ракетных двигательных систем, которые могут быть испытаны на земле, испытание гиперзвуковых самолетов возможно только в дорогих экспериментальных установках или стартовых комплексах, которые ведут к большим затратам при разработке. Экспериментальные модели после пусков обычно разрушаются во время или после завершения испытаний, что исключает их повторное использование.