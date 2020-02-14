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      Це повна політична маячня, – Огризко прокоментував 12 кроків до миру

      120 Читать новость на русском
      Володимир Огризко / Еспресо

      На конференції з безпеки у Мюнхені 14 лютого оприлюднили 12 кроків для досягнення миру в Україні. Після того, як українські та іноземні ЗМІ почали критикувати так званий Мюнхенським план, він зник із сайту конференції.

      Від 12 кроків до миру очікувати нічого і вони не матимуть жодного стосунку до врегулювання ситуації в Україні. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

      Важливо! Український план: дванадцять кроків до безпеки в Україні

      Він розповів, що це вже не перша спроба Росії просунути свої ідеї через міжнародні форуми. За словами дипломата, у такий спосіб РФ намагається сформулювати свій порядок денний.

      Виходячи з того, що цей документ уже зник, і сама ідея зникла як така, бо більшої дурниці, ніж писати про зобов'язання, жертви країни, агресії й не згадувати жодним чином про країну, яка є агресором – це повна політична маячня,
      – повідомив Огризко.

      Він також додав, що якщо і справді понад половину пунктів писали в Україні, то це означає, що п'ята колона Росії є сильною і нам потрібно відповідно на це реагувати. Але вона не є визначальною для національних інтересів України.

      Треба зробити так, щоб вона була реально маргіналізовано. І тоді на всі ці "пісанія" не треба буде звертати жодної уваги. Але це сумно, що колишні українські дипломати доходять до такого рівня ницості й того, що назвати здоровим глуздом насправді не можна,
      – сказав Огризко.

      Колишній міністр також наголосив, що у Європі ніколи не визнають того, що можна загарбати чужу територію псевдореферендумами й в цьому плані нам боятися нічого.

      Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпекиЦе одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки. Вона об'єднує абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

      Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. Її заснували видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін і фізик Едвард Теллер. Клейст-Шменцін здобув визнання як борець проти режиму Гітлера, а Теллер – один з розробників водневої бомби у США.
      Мюнхенська конференція у 2020 році є вже 56-ою і триватиме 14 – 16 лютого. Вона присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

      Огризко додав, що економічні інтереси будуть справляти вплив на політиків, але жоден з них не зможе переступити через норми міжнародного справа, які є основою післявоєнного устрою у світі. А такі дії з боку Росії свідчать про те, що ми повинні формулювати свої цілі та виносити їх на порядок денний і пояснювати, що ми маємо на увазі.

      Дивіться відео розмови з Володимиром Огризко:

       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Скандал МЗС України Мюнхенська конференція Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії
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