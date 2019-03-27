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      Это пренебрежение к сообществу, - заместитель министра информполитики об обысках в Крыму

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      Обыски, репрессии, задержания, обвинения в экстремизме или терроризме – это уже системные вещи, которые в Крыму продолжаются пятый год. Пока Крым оккупирован, то репрессии были, есть и будут.

      Реакция международного сообщества минимизирует уровень и масштаб российских репрессий. Реакция должна быть жестокой и присоединиться должно не только ЕС. Об этом сообщила 24 каналу первая заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

      Читайте также: В Крыму российские силовики проводят массовые обыски: задержаны 20 крымских татар

      Она сообщила, что МИД уже направило соответствующие письма всем послам Украины за рубежом для того, чтобы они отработали на своем уровне.

      Обшуки в Криму
      Обыски в Крыму

      Эмине Джапарова считает, что задержания происходят сегодня, 27 марта, потому что это пятая годовщина принятия главной и фундаментальной резолюции ООН, которая признает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не принимает референдум, который состоялся 16 марта 2014 года.

      Еще одной причиной может быть то, что 26 марта 2019 года состоялись европейские слушания, где осудили действия Российской Федерации. Такие публичные действия против крымских татар – это пренебрежение ко всем реакциям международного сообщества. Такая акция имеет целью убить любое сопротивление,
      – пояснила Эмине Джапарова.

      По ее словам, среди задержанных есть несколько активистов "Крымской солидарности". Это журналисты, которые выезжали на подобные обыски, чтобы запечатлеть и опубликовать. Одному из них подбросили в авто литературу, которая называется "Исламское государство" и "Партийное объединение". Такими методами они имеют одну цель – погрузить людей в максимальный страх, заставить их молчать и убить то сопротивление, которое уже пятый год подряд проходит в Крыму.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?​
      В конце февраля 2014 переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма Крымские татары Новости России
      Источник: 24 канал
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