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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Це зневага до міжнародної спільноти, – заступниця міністра інформполітики про обшуки в Криму

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      Обшуки, репресії, затримання, звинувачення в екстремізмі чи тероризмі – це вже системні речі, які в Криму тривають п'ятий рік. Поки Крим окупований, то репресії були, є і будуть.

      Реакція міжнародної спільноти мінімізує рівень та масштаб російських репресій. Реакція має бути жорстокою і долучитися має не тільки ЄС. Про це повідомила 24 каналу перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

      Читайте також: У Криму російські силовики проводять масові обшуки: затримано 20 кримських татар

      Вона повідомила, що МЗС вже надіслало відповідні листи всім послам України закордоном для того, щоб вони відпрацювали на своєму рівні.

      Обшуки в Криму
      Обшуки в Криму

      Еміне Джапарова вважає, що затримання відбуваються сьогодні, 27 березня, бо це п’ята річниця прийняття головної та фундаментальної резолюції ООН, яка визнає територіальну цілісність та суверенітет України, а також не приймає референдум, який відбувся 16 березня 2014 року.

      Ще одною причиною може бути те, що 26 березня 2019 року відбулися європейські слухання, де засудили дії Російської Федерації. Такі публічні дії проти кримських татар – це зневага до всіх реакцій міжнародної спільноти. Така акція має на меті вбити будь-який опір,
      – пояснила Еміне Джапарова.

      За її словами, серед затриманих є декілька активістів "Кримської солідарності". Це журналісти, які виїжджали на подібні обшуки, аби зазняти та опублікувати. Одному з них підкинули в авто літературу, яка називається "Ісламська держава" та "Партійне об'єднання". Такими методами вони мають на меті одне – занурити людей у максимальний страх, змусити їх мовчати та вбити той опір, який сьогодні п’ятий рік поспіль триває в Криму.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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