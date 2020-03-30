Это преступление против коронавируса: депутат Папиев о заседании Рады в карантин

Нардепы собрались на второе внеочередное заседание 30 марта, то есть провели массовое собрание в карантин. Не все нардепы положительно оценили такую необходимость и самопожетвование парламентариев во время пандемии коронавируса.

Да, депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Михаил Папиев возмутился массовому скоплению людей в 315 человек. Он отметил, что это опасно из-за того, что у нескольких коллег уже обнаружили COVID-19.

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Граждане Украины смотрят нас по телевизору и не могут понять: есть коронавирус или нет? Объясните мне, с каким умом и с какой моралью можно собрать 315 человек в одном зале. Кто будет нести ответственность за то, что ВР станет источником увеличения заболеваемости.

Вы готовы нести ответственность за то, что в Раде происходит преступление против коронавируса?

– Папиев обратился к Стефанчука.

Депутаты посмеялись над этим утверждением. Председательствующий на заседании Руслан Стефанчук также иронично и с насмешкой хмыкнул и поставил правку на голосование. Его коллега по партии Нестор Шуфрич несколько раз подчеркивал, что требует замены масок, очков и перчаток.

Действительно, массовые собрания в Украине запрещены как минимум до 24 апреля. Однако, о важном для государства заседании в запрете речь не идет: депутаты Верховной Рады могут собираться на сессии.

Также Папиев возмущался тем, что Рада на внеочередном заседании рассматривала проект закона о земле, который внесен в регламент очередной сессии. По его словам, многочасовое рассмотрение правок по земле – это нарушение Конституции.

Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

Сергей Шахов из группы "Доверие"

Сергей Вельможный из группы "Доверие"

Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Руслан Горбенко из партии "Слуга народа"

Сергей Рудык – внефракционный

Анна Скороход – внефракционная

Владимир Ватрас из партии "Слуга народа"



Кто из депутатов заразился коронавирусом / Инфографика 24 канала