Это преступление против коронавируса: депутат Папиев о заседании Рады в карантин
Нардепы собрались на второе внеочередное заседание 30 марта, то есть провели массовое собрание в карантин. Не все нардепы положительно оценили такую необходимость и самопожетвование парламентариев во время пандемии коронавируса.
Да, депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Михаил Папиев возмутился массовому скоплению людей в 315 человек. Он отметил, что это опасно из-за того, что у нескольких коллег уже обнаружили COVID-19.
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Граждане Украины смотрят нас по телевизору и не могут понять: есть коронавирус или нет? Объясните мне, с каким умом и с какой моралью можно собрать 315 человек в одном зале. Кто будет нести ответственность за то, что ВР станет источником увеличения заболеваемости.
Вы готовы нести ответственность за то, что в Раде происходит преступление против коронавируса?
– Папиев обратился к Стефанчука.
Депутаты посмеялись над этим утверждением. Председательствующий на заседании Руслан Стефанчук также иронично и с насмешкой хмыкнул и поставил правку на голосование. Его коллега по партии Нестор Шуфрич несколько раз подчеркивал, что требует замены масок, очков и перчаток.
Действительно, массовые собрания в Украине запрещены как минимум до 24 апреля. Однако, о важном для государства заседании в запрете речь не идет: депутаты Верховной Рады могут собираться на сессии.
Также Папиев возмущался тем, что Рада на внеочередном заседании рассматривала проект закона о земле, который внесен в регламент очередной сессии. По его словам, многочасовое рассмотрение правок по земле – это нарушение Конституции.
Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:
- Сергей Шахов из группы "Доверие"
- Сергей Вельможный из группы "Доверие"
- Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа"
- Сергей Рудык – внефракционный
- Анна Скороход – внефракционная
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа"
Кто из депутатов заразился коронавирусом / Инфографика 24 канала
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