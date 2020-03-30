19:45
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Это преступление против коронавируса: депутат Папиев о заседании Рады в карантин

      - Читати новину українською
      Папиев возмутился массовому собранию в Раде / censor.net.ua

      Нардепы собрались на второе внеочередное заседание 30 марта, то есть провели массовое собрание в карантин. Не все нардепы положительно оценили такую необходимость и самопожетвование парламентариев во время пандемии коронавируса.

      Да, депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Михаил Папиев возмутился массовому скоплению людей в 315 человек. Он отметил, что это опасно из-за того, что у нескольких коллег уже обнаружили COVID-19.

      Ранее Депутат Богуцкая отказалась одевать маску и рукавицы в зале Рады

      Граждане Украины смотрят нас по телевизору и не могут понять: есть коронавирус или нет? Объясните мне, с каким умом и с какой моралью можно собрать 315 человек в одном зале. Кто будет нести ответственность за то, что ВР станет источником увеличения заболеваемости.

      Вы готовы нести ответственность за то, что в Раде происходит преступление против коронавируса?
      – Папиев обратился к Стефанчука.

      Депутаты посмеялись над этим утверждением. Председательствующий на заседании Руслан Стефанчук также иронично и с насмешкой хмыкнул и поставил правку на голосование. Его коллега по партии Нестор Шуфрич несколько раз подчеркивал, что требует замены масок, очков и перчаток.

      Действительно, массовые собрания в Украине запрещены как минимум до 24 апреля. Однако, о важном для государства заседании в запрете речь не идет: депутаты Верховной Рады могут собираться на сессии.

      Также Папиев возмущался тем, что Рада на внеочередном заседании рассматривала проект закона о земле, который внесен в регламент очередной сессии. По его словам, многочасовое рассмотрение правок по земле – это нарушение Конституции.

      Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

      • Сергей Шахов из группы "Доверие"
      • Сергей Вельможный из группы "Доверие"
      • Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
      • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа"
      • Сергей Рудык – внефракционный
      • Анна Скороход – внефракционная
      • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа"

      Депутати з коронавірусом
      Кто из депутатов заразился коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Оппозиционная платформа – За жизнь Карантин в Украине 2020 Руслан Стефанчук Верховная Рада Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 16:39 Сергей Марченко – новый министр финансов Украины
      Новини України 4443
      сегодня , 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
      Лікування 15288
      сегодня , 13:44 Широкодоступная вакцина или природный иммунитет: эксперт объяснил, как победить COVID-19
      Новини світу 5810
      сегодня , 17:40 На Винниччине онколог заболел коронавирусом и продолжал принимать пациентов
      Лікування 12102
      сегодня , 13:48 Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля: причины громких отставок
      Новини України 5299
      сегодня , 18:15 Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски
      Food and Drinks 12628
      сегодня , 15:00 Игорь Уманский больше не министер финансов: что о нем известно
      Новини України 6438
      сегодня , 16:45 Украинец умер после избиения инспекторами в Португалии: за дело взялись правоохранители
      Новини України 14387
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Чему нас научит карантин: 14 полезных привычек
      Анатолій Амелін
      сегодня , 17:35 Коронавирус – стресс-тест для современного мира
      Павло Казарін
      сегодня , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук