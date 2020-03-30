Це злочин проти коронавірусу: депутат Папієв про засідання Ради в карантин

Нардепи зібралися на друге позачергове засідання 30 березня, тобто провели масове зібрання у карантин. Не усі нардепи позитивно оцінили таку необхідність та саможертовність парламентарів у час пандемії коронавірусу.

Так, депутат від "Опозиційної платформи – За життя!" Михайло Папієв обурився масовому скупченню людей у 315 осіб. Він зазначив, що це небезпечно через те, що у декількох колег уже виявили COVID-19.

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Громадяни України дивляться нас по телевізору і не можуть зрозхуміти: є коронавірус чи немає? Поясніть мені, з яким розумом і з якою мораллю можна зібрати 315 людей в одній залі. Хто буде нести відповідальність за те, що ВР стане джерелом збільшення захворюваності.



Ви готові нести відповідальність за те, що у Раді відбувається злочин проти коронавірусу?

– звернувся Папієв до Стефанчука.

Депутати посміялися з цього ствердження. Головуючий на засіданні Руслан Стефанчук також іронічно і з насмішкою мугикнув та поставив правку на голосування. Його колега з партії Нестор Шуфрич декілька разів наголошував на тому, що вимагає заміни масок, окулярів і рукавиць.

Справді, масові зібрання в Україні заборонені щонайменше до 24 квітня. Однак, про важливі для держави засідання у забороні не йдеться: депутати Верховної Ради можуть збиратися на сесії.

Також Папієв обурювався тим, що Рада на позачерговому засіданні розглядала проєкт закону про землю, який внесений до регламенту чергової сесії. За його словами, багатогодинний розгляд правок по землі – це порушення Конституції.

Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:

Сергій Шахов з групи "Довіра"

Сергій Вельможний з групи "Довіра"

Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя"

Руслан Горбенко з партії "Слуга народу"

Сергій Рудик – позафракційний

Анна Скороход – позафракційна

Володимир Ватрас з партії "Слуга народу"



Хто з депутатів заразився коронавірусом / Інфографіка 24 каналу