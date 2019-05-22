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      Это продолжение сериала "Слуга народа", – эксперт о новых назначениях Зеленского

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      Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"
      Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" / Фото из открытых источников

      Президент Украины Владимир Зеленский уже выдал несколько неожиданных назначений. Однако, не всем экспертам нравятся эти люди, некоторые считают, что это определенным образом продолжение сериала "Слуга народа".

      Такое мнение высказал руководитель политических проектов ОО "Центр UA" Андрей Андрушкив в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП Богдана: кто все эти люди

      Эксперт заявил, что сначала стоит посмотреть, как новоназначенные люди будут выполнять свои обязанности, ведь там есть лица со странными, честно говоря, биографиями.

      Если вы помните, там (в сериале "Слуга народа", – 24 канал) во власть главный герой приводит фактически людей с улицы, которым доверяет и в которых он уверен. Сейчас продолжается история, которая была заложена в сериале и людям предлагают поверить в нее,
      – подчеркнул Андрушкив.

      И добавил, что у сериала есть окончание, однако в жизни все иначе, однако пока не стоит ставить клеймо на эти назначения.

      Новые назначения Зеленского:

      1. Эксперт по энергетике Андрей Герус стал представителем Президента в Кабмине.
      2. Руководитель "95 квартала" и лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов стал заместителем председателя СБУ.
      3. Главой Администрации Президента стал адвокат Игоря Коломойского – Андрей Богдан.
      4. Заместители главы АП: продюсер "95 квартала" Сергей Трофимов, советник президентской кампании и бывший член НАПК – Руслан Рябошапка и продюсер Кирилл Тимошенко, который снимал известный ролик-приглашение на стадион на дебаты, а также Юрий Костюк, автор сценария сериала "Слуга народа". Еще одним заместителем стал Вадим Пристайко.
      5. Помощниками президента будут сценарист "Квартала" Сергей Шефир и продюсер Андрей Ермак.
      6. Советника предвыборной кампании, юриста Руслана Стефанчука – Зеленский назначил своим представителем в Верховной Раде.
      7. Новым начальником Генштаба стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак.​
       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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