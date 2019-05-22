Це продовження серіалу "Слуга народу", – експерт про нові призначення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вже видав кілька неочікуваних призначень. Проте, не всім експертам до вподоби ці люди, дехто вважає, що це певним чином продовження серіалу "Слуга народу".

Таку думку висловив керівник політичних проектів ГО "Центр UA" Андрій Андрушків у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Зеленський призначив п’ятьох заступників глави АП Богдана: хто всі ці люди

Експерт заявив, що спочатку варто подивитися, як новопризначені люди виконуватимуть свої обов’язки, адже там є особи з дивними, чесно кажучи, біографіями.

Якщо ви пам’ятаєте, там (у серіалі "Слуга народу", – 24 канал) у владу головний герой приводить фактично людей з вулиці, яким довіряє і в яких він впевнений. Зараз продовжується історія, яка була закладена у серіалі і людям пропонують повірити в неї,

– наголосив Андрушків.

І додав, що в серіалі є закінчення, проте в житті все інакше, проте поки не варто ставити клеймо на ці призначення.

Нові призначення Зеленського: