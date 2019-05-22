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      Це продовження серіалу "Слуга народу", – експерт про нові призначення Зеленського

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      Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу"
      Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу" / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський вже видав кілька неочікуваних призначень. Проте, не всім експертам до вподоби ці люди, дехто вважає, що це певним чином продовження серіалу "Слуга народу".

      Таку думку висловив керівник політичних проектів ГО "Центр UA" Андрій Андрушків у прямому ефірі 24 каналу.

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      Експерт заявив, що спочатку варто подивитися, як новопризначені люди виконуватимуть свої обов’язки, адже там є особи з дивними, чесно кажучи, біографіями.

      Якщо ви пам’ятаєте, там (у серіалі "Слуга народу", – 24 канал) у владу головний герой приводить фактично людей з вулиці, яким довіряє і в яких він впевнений. Зараз продовжується історія, яка була закладена у серіалі і людям пропонують повірити в неї,
      – наголосив Андрушків.

      І додав, що в серіалі є закінчення, проте в житті все інакше, проте поки не варто ставити клеймо на ці призначення.

      Нові призначення Зеленського:

      1. Експерт з енергетики Андрій Герус став представником Президента в Кабміні.
      2. Керівник "95 кварталу" та лідер партії "Слуга народу Іван Баканов став заступником голови СБУ.
      3. Головою Адміністрації Президента став адвокат Ігоря Коломойського – Андрій Богдан.
      4. Заступники голови АП: продюсер "95 кварталу" Сергій Трофімов, радник президентської кампанії і колишній член НАЗК – Руслан Рябошапка та продюсер Кирило Тимошенко, який знімав відомий ролик-запрошення на стадіонні дебати, а також Юрій Костюк, автор сценарію серіалу "Слуга народу". Ще одним заступником став Вадим Пристайко.
      5. Помічниками президента будуть сценарист "Кварталу" Сергій Шефір і продюсер Андрій Єрмак.
      6. Радника передвиборчої кампанії, юриста Руслана Стефанчука – Зеленський призначив своїм представником у Верховній Раді.
      7. Новим начальником Генштабу став генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
       

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Призначення Зеленського Адміністрація Президента Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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