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      Это сделает счастливой только Россию, – Сыроид об украинском скандале в США

      82 Читати новину українською
      Оксана Сыроид
      Оксана Сыроид / Верховная Рада

      Украинский скандал в Вашингтоне – это урок для Украины, что свои внутренние проблемы надо решать самостоятельно, а не использовать стратегического внешнеполитического партнера для их решения.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучила вице-спикер 8 созыва Оксана Сыроид. Она сказала: "Потом это делает нас заложниками их внутренних политических ситуаций. Мне кажется, что этот урок надо выучить".

       Интересно: Украинский скандал в Вашингтоне: Помпео заговорил об оборонной поддержке Украины

      Она считает, что Джо Байден в свое время имел очень четкую позицию, но эта позиция не была США, эта позиция была украинского общество и украинское общество требовало увольнения генерального прокурора Виктора Шокина.

      "Так случилось, что тогда только активная позиция правительства США изменила ту ситуацию", – объяснила Сыроид.

      Кроме этого, надо осознать урок, что любое противостояние между Украиной и США сделает счастливой только одну страну – Россию. Россия очень сильно пытается вытеснить Америку с европейского континента в принципе. Но прежде всего заставить США отстраниться, то есть дистанцироваться от Украины,
      – уверена правовед.

      Вице-спикер восьмого созыва отметила: "Не надо помогать России в этом. Украина является естественным стратегическим партнером США на европейском континенте. Это естественный союзник в равновесии или противостоянии против России. Нам важно сохранить эти отношения".

      По ее словам, выход из этого скандала очень честный и простой – нужно признать, что мы не должны использовать наше партнерство для решения внутриполитических проблем. Надо сделать шаг назад и американской стороне, и украинской стороне.

      Смотрите полное интервью с Оксаной Сыроид в эфире 24 канала:​

      Что известно об "украинском скандале" в США?
      В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, касавшегося разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Скорее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украины нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости США Новости политики Скандал Оксана Сыроид
      Источник: 24 канал
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