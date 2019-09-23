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      Це зробить щасливою лише Росію, – Сироїд про український скандал у США

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / Верховная Рада

      Український скандал у Вашингтоні – це урок для України, що свої внутрішні проблеми треба вирішувати самостійно, а не використовувати стратегічного зовнішньополітичного партнера для їх вирішення.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила віце-спікерка 8 скликання Оксана Сироїд. Вона сказала: "Потім це робить нас заручниками їхніх внутрішніх політичних ситуацій. Мені здається, що цей урок треба вивчити". 

      Цікаво: Український скандал у Вашингтоні: Помпео заговорив про оборонну підтримку для України

      Вона вважає, що Джо Байден у свій час мав дуже чітку позицію, але ця позиція не була США, ця позиція була українського суспільства і українське суспільство вимагало звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна.

      "Так сталося, що тоді лише активна позиція уряду США зміна цю ситуацію", – пояснила Сироїд. 

      Окрім цього, треба усвідомити урок, що будь-яке протистояння між Україною і США зробить щасливою лише одну країну – Росію. Росія дуже сильно намагається витиснути Америку з європейського континенту в принципі. Але передусім змусити США відсторонитись, тобто віддистанціюватись від України,
      – впевнена правниця. 

      Віце-спікерка восьмого скликання наголосила: "Не треба допомагати Росії в цьому. Україна є природним стратегічним партнером США на європейському континенті. Це є природний союзник у рівновазі чи протистоянні проти Росії. Нам важливо зберегти ці стосунки". 

      За її словами, вихід з цього скандалу є дуже чесним та простим – треба визнати, що ми не повинні використовувати наше партнерство для розв'язання внутрішньополітичних проблем. Треба зробити крок назад і американській стороні, і українській стороні.

      Що відомо про "український скандал" у США? У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Оксана Сироїд Дональд Трамп Скандал
      Джерело: 24 канал
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