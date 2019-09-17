Это сделал враг государства, – Аваков прокомментировал поджог дома Гонтаревой
Ночной поджог дома Гонтаревой под Киевом совершил враг, который решил навредить государству. То, что пожар вспыхнул именно сейчас, когда в Украину прибыла миссия МВФ, не является совпадением.
По крайней мере, так считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Ночной пожар в доме бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой он прокомментировал в своем Twitter.
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Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству,
– отметил Аваков.
Он подчеркнул: полиция будет расследовать это дело и приложит все усилия, чтобы найти виновника.
Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?
Дом, который записан на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева, неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. Говорится о загородном дачном имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи, площадью 316 квадратных метров. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.
О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел дотла. Также Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее.