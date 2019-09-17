Это сделал враг государства, – Аваков прокомментировал поджог дома Гонтаревой

Ночной поджог дома Гонтаревой под Киевом совершил враг, который решил навредить государству. То, что пожар вспыхнул именно сейчас, когда в Украину прибыла миссия МВФ, не является совпадением.

По крайней мере, так считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Ночной пожар в доме бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой он прокомментировал в своем Twitter.

Основное: Сгорел полностью, – Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом сожгли неизвестные: видео

Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству,

– отметил Аваков.

Он подчеркнул: полиция будет расследовать это дело и приложит все усилия, чтобы найти виновника.

Нічний підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі.

Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 17, 2019

Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?

Дом, который записан на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева, неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. Говорится о загородном дачном имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи, площадью 316 квадратных метров. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.



О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел дотла. Также Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее.