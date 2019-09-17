10:48
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, 16 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Это сделал враг государства, – Аваков прокомментировал поджог дома Гонтаревой

      224 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Getty images

      Ночной поджог дома Гонтаревой под Киевом совершил враг, который решил навредить государству. То, что пожар вспыхнул именно сейчас, когда в Украину прибыла миссия МВФ, не является совпадением.

      По крайней мере, так считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Ночной пожар в доме бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой он прокомментировал в своем Twitter.

      Основное: Сгорел полностью, – Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом сожгли неизвестные: видео

      Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству,
      – отметил Аваков.

      Он подчеркнул: полиция будет расследовать это дело и приложит все усилия, чтобы найти виновника.

      Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?
      Дом, который записан на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева, неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. Говорится о загородном дачном имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи, площадью 316 квадратных метров. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

      О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел дотла. Также Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее.

      blog_ava
      Зеленского в ближайший месяц ждут испытания, – эксперт
      сегодня
      1676
      Теги: Новости Украины Новости политики Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева Пожар МВФ Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      сегодня , 10:01 Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      Ірина Юрковська 24
      Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      сегодня , 10:00 Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      Під обкладинкою 45
      Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      сегодня , 09:05 Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      4970
      Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      сегодня , 08:40 Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      Ольга Черненко 708
      Как Путин проиграл Навальному
      сегодня , 01:00 Как Путин проиграл Навальному
      Іван Яковина 456
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук