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      Це зробив ворог держави, – Аваков прокоментував підпал дому Гонтаревої

      1306 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Getty images

      Нічний підпал будинку Гонтаревої під Києвом здійснив ворог, що вирішив нашкодити державі. Те, що пожежа спалахнула саме зараз, коли в Україну прибула місія МВФ, не є співпадінням.

      Принаймні, так вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Нічну пожежу у домі колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої він прокоментував у своєму Twitter.

      Основне: Згорів повністю, – Гонтарева заявила, що її будинок під Києвом спалили невідомі: відео

      Нічний підпал будинку Гонтаревої – неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі,
      – наголосив Аваков.

      Він наголосив: поліція розслідуватиме цю справу і докладе усіх зусиль, аби знайти винуватця. 

      Що відомо про пожежу у домі Гонтаревої? Будинок, що записаний на чоловіка ексочільниці Нацбанку Олега Гонтарева, невідомі підпалили в ніч на 17 вересня. Мовиться про заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі, площею 316 метрів квадратних. На щастя, в цей час у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв і постраждалих. 

      Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева. Вона зараз проживає і працює у Лондоні. Жінка сказала, що у дім кинули пляшку із запальною сумішшю та додала: він вигорів до тла. Також Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї.

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      Теги: Новини України Підпал будинку Гонтаревої Валерія Гонтарева Пожежа Міністерство внутрішніх справ МВФ Новини політики Арсен Аваков
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