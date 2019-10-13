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      Это серьезные шаги, – Пристайко о встрече Зеленского и Лукашенко

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      Пристайко рассказал о значении встречи Зеленского и Лукашенко
      Пристайко рассказал о значении встречи Зеленского и Лукашенко / president.gov.ua

      Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко была важна. От нее Украина получила много нужных сигналов.

      Украина получила определенные гарантии от президента Беларуси, об этом сказал глава МИД Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода".

      Это интересно: Лукашенко призвал поддержать власть в Украине – Путин тоже не смолчал

      Так, Лукашенко заверил, что со стороны Беларуси Украине ничего не угрожает и не будет угрожать.

      Это, кажется, просто слова. Но, поверьте, это серьезные шаги, серьезный сигнал для нас, для безопасности нашего государства, где мы должны держать наши ВСУ и сколько должны на что тратить, даже такое заявление – это важный элемент в наших расчетах,
      – сказал украинской министр.

      Кроме того, он отметил, что встреча президентов имела большое значение "для самих регионов, областей и бизнесов – подписали много экономических контрактов".

      Что касается угроз сближения Беларуси с Россией, то Пристайко отметил – "белорусы четко осознают, что их ожидает".

      "Мы не вмешиваемся в это. Мы наблюдаем с определенным пониманием ситуации. И на самом деле мы видим довольно пессимистический сценарий. Я думаю, что белорусы тоже осознают, включая и президента Беларуси", – добавил он.

      Президенты встретились на Форуме регионов Украины и Беларуси, который проходил 3-4 октября в Житомире. Зеленский и Лукашенко обсудили ряд важных тем, среди них – следующие:

      Встреча Лукашенко и Зеленского: основное

      • Культурные, информационные связи и туризм – их Беларусь и Украина должны развивать.
      • Поставки нефтепродуктов на предприятия Украины. Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.
      • Альтернативные пути поставок энергоресурсов – обе страны их обсуждают.
      • Сотрудничество в сфере электроэнергии. Лукашенко считает, что запуск в Украине нового оптового рынка электрической энергии создает предпосылки для более тесного сотрудничества государств в сфере электроэнергии.
      • Президент Беларуси предложил Владимиру Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.
      • Мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики МИД Украины Вадим Пристайко Новости Беларуси Александр Лукашенко
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