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      Це серйозні кроки, – Пристайко про зустріч Зеленського та Лукашенка

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      Пристайко розповів про значення зустрічі Зеленського та Лукашенка
      Пристайко розповів про значення зустрічі Зеленського та Лукашенка / president.gov.ua

      Зустріч Президента України Володимира Зеленського та білоруського лідера Олександра Лукашенка була важливою. Під неї Україна отримала багато потрібних сигналів.

      Україна отримала певні гарантії від президента Білорусі, про це сказав глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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      Так, Лукашенко запевнив, що з боку Білорусі Україні нічого не загрожує і не буде загрожувати.

      Це, здається, просто слова. Але, повірте, це серйозні кроки, серйозний сигнал для нас, для безпеки нашої держави, де ми маємо тримати наші ЗСУ і скільки маємо на що витрачати, навіть така заява – це важливий елемент в наших розрахунках,
      – сказав українській міністр.

      Окрім того, він зазначив, що зустріч президентів мала велике значення "для самих регіонів, областей і бізнесів – підписали багато економічних контрактів".

      Щодо загроз зближення Білорусі з Росією, то Пристайко наголосив – "білоруси чітко усвідомлюють те, що їх очікує".

      "Ми не втручаємося в це. Ми спостерігаємо з певним розумінням ситуації. І насправді ми бачимо доволі песимістичний сценарій. Я думаю, що білоруси теж усвідомлюють, включаючи і президента Білорусі", – додав він.

      Президенти зустрілися на Форумі регіонів України та Білорусі, що відбувався 3-4 жовтня у Житомирі. Зеленський та Лукашенко обговорили низку важливих тем, серед них – такі:

      Зустріч Лукашенка та Зеленського: основне

      • Культурні, інформаційні зв’язки і туризм – їх Білорусь та Україна повинні розвивати.
      • Поставки нафтопродуктів на підприємства України. Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.
      • Альтернативні шляхи поставок енергоресурсів – обидві країни їх обговорюють.
      • Співпраця у сфері електроенергії. Лукашенко вважає, що запуск в Україні нового оптового ринку електричної енергії створює передумови для тіснішої співпраці держав у сфері електроенергії.
      • Президент Білорусі навіть запропонував Володимирові Зеленському співробітництво в ракетобудуванні.
      • Мир на Донбасі. Білоруський лідер впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Він зазначив, що наполегливі дії Володимира Зеленського для завершення війни "увінчаються успіхом".
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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