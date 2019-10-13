Це серйозні кроки, – Пристайко про зустріч Зеленського та Лукашенка

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та білоруського лідера Олександра Лукашенка була важливою. Під неї Україна отримала багато потрібних сигналів.

Україна отримала певні гарантії від президента Білорусі, про це сказав глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Так, Лукашенко запевнив, що з боку Білорусі Україні нічого не загрожує і не буде загрожувати.

Це, здається, просто слова. Але, повірте, це серйозні кроки, серйозний сигнал для нас, для безпеки нашої держави, де ми маємо тримати наші ЗСУ і скільки маємо на що витрачати, навіть така заява – це важливий елемент в наших розрахунках,

– сказав українській міністр.

Окрім того, він зазначив, що зустріч президентів мала велике значення "для самих регіонів, областей і бізнесів – підписали багато економічних контрактів".

Щодо загроз зближення Білорусі з Росією, то Пристайко наголосив – "білоруси чітко усвідомлюють те, що їх очікує".

"Ми не втручаємося в це. Ми спостерігаємо з певним розумінням ситуації. І насправді ми бачимо доволі песимістичний сценарій. Я думаю, що білоруси теж усвідомлюють, включаючи і президента Білорусі", – додав він.

Президенти зустрілися на Форумі регіонів України та Білорусі, що відбувався 3-4 жовтня у Житомирі. Зеленський та Лукашенко обговорили низку важливих тем, серед них – такі:

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