Лукашенко закликав підтримати владу в Україні – Путін теж не змовчав

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на саміті співдружності незалежних держав закликав підтримати чинну владу в Україні.

Білоруський лідер вважає, що "є тенденції скрутити, згорнути цю владу", пише DW.

Ще одна заява: НАТО має дякувати, що йому "подарували" Україну, – Лукашенко

Він також назвав президента України Володимира Зеленського "адекватною людиною" і додав, що "не треба робити неправильних кроків, особливо зараз".

Але ми повинні розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні,

– президент Білорусі.

На слова Лукашенка відреагував президент Росії Володимир Путін. За його словами, необхідно "підтримувати не конкретних політичних діячів, а "політику, спрямовану на досягнення миру".

Такі заяви білоруський лідер робить вже не вперше. Так, нещодавно публічно підтримав Зеленського та закликав допомогти закінчити війну на Донбасі. Він зауважив, що якщо "нормандська четвірка" чогось варта, то уже давно потрібно було зібратися і щось вирішувати.

Зустріч Лукашенка та Зеленського

Президенти зустрілися на Форумі регіонів України та Білорусі, що відбувався 3-4 жовтня у Житомирі. Зеленський та Лукашенко обговорили низку важливих тем, серед них – такі: