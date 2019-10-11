19:13
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Лукашенко закликав підтримати владу в Україні – Путін теж не змовчав

      561 Читать новость на русском
      Лукашенко закликав країни СНД підтримати владу в Україні
      Лукашенко закликав країни СНД підтримати владу в Україні / ТАСС

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на саміті співдружності незалежних держав закликав підтримати чинну владу в Україні.

      Білоруський лідер вважає, що "є тенденції скрутити, згорнути цю владу", пише DW.

      Ще одна заява: НАТО має дякувати, що йому "подарували" Україну, – Лукашенко

      Він також назвав президента України Володимира Зеленського "адекватною людиною" і додав, що "не треба робити неправильних кроків, особливо зараз".

      Але ми повинні розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні,
      – президент Білорусі. 

      На слова Лукашенка відреагував президент Росії Володимир Путін. За його словами, необхідно "підтримувати не конкретних політичних діячів, а "політику, спрямовану на досягнення миру".

      Такі заяви білоруський лідер робить вже не вперше. Так, нещодавно публічно підтримав Зеленського та закликав допомогти закінчити війну на Донбасі. Він зауважив, що якщо "нормандська четвірка" чогось варта, то уже давно потрібно було зібратися і щось вирішувати.

      Зустріч Лукашенка та Зеленського

      Президенти зустрілися на Форумі регіонів України та Білорусі, що відбувався 3-4 жовтня у Житомирі. Зеленський та Лукашенко обговорили низку важливих тем, серед них – такі:

      • Культурні, інформаційні зв’язки і туризм – їх Білорусь та Україна повинні розвивати.
      • Поставки нафтопродуктів на підприємства України. Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.
      • Альтернативні шляхи поставок енергоресурсів – обидві країни їх обговорюють.
      • Співпраця у сфері електроенергії. Лукашенко вважає, що запуск в Україні нового оптового ринку електричної енергії створює передумови для тіснішої співпраці держав у сфері електроенергії.
      • Президент Білорусі навіть запропонував Володимирові Зеленському співробітництво в ракетобудуванні.
      • Мир на Донбасі. Білоруський лідер впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Він зазначив, що наполегливі дії Володимира Зеленського для завершення війни "увінчаються успіхом".
      blog_ava
      Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
      сьогодні
      6830
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Олександр Лукашенко Новини Росії Новини Білорусі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сьогодні , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 115
      Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      сьогодні , 18:10 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      1035
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сьогодні , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 573
      Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      сьогодні , 17:01 Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      Світлана Попова 1211
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сьогодні , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 410
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук