НАТО має дякувати, що йому "подарували" Україну, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що НАТО має бути вдячним за те, що йому "подарували" Україну.

Лукашенко на конференції "Європейська безпека: відійти від краю прірви" у Мінську заявив, що Схід і Захід протистоять один одному ще з часів Радянського Союзу, особливо у військовій сфері, пише "БелТА".

До слова: Лукашенко Зеленському: Ми не хочемо дружити проти когось

Саме це протистояння призвело, за його словами, до подій в Україні.

Сьогодні ми Україну просто "подарували" своїм суперникам. Ну, що не так? Своїми руками віддали Україну. За це американці і НАТО повинні нам просто дякувати, що вони, напевне, й роблять, розмовляючи між собою,

– сказав Лукашенко.

Політик вважає, що війну в Україні ще можна вирішити, бо "діагноз встановлений". Лукашенко додав, що "хворобу уже треба починати лікувати".

"Нинішня влада в Україні, президент, – він, звичайно ж, не всемогутній. Йому ні всередині, ні ззовні ніхто не дасть зробити те, що він хоче. Я переконався в тому, що він хоче вирішити цю проблему", – зазначив Лукашенко.

Що Лукашенко ще казав про Україну?

Лукашенко напередодні публічно підтримав Зеленського та закликав допомогти закінчити війну на Донбасі. Він зауважив, що якщо "нормандська четвірка" чогось варта, то уже давно потрібно було зібратися і щось вирішувати.

Дата зустрічі у нормандському форматі поки невідома. Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами "нормандської четвірки" такі питання:

як завершити обстріли на Донбасі;

як розвести війська;

як створити умови для миру.

Що відомо про нещодавню зустріч Зеленського і Лукашенка?Нещодавно відбулася перша зустріч Володимира Зеленського та білоруського лідера Олександра Лукашенка під час другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі. Політики обговорили безліч питань, зокрема, мир на Донбасі. Білоруський лідер впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Він зазначив, що наполегливі дії Володимира Зеленського для завершення війни "увінчаються успіхом".