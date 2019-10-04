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      Лукашенко Зеленському: Ми не хочемо дружити проти когось

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      Ми не хочемо воювати проти когось, – Лукашенко
      Ми не хочемо воювати проти когось, – Лукашенко / Офіційна сторінка Президента України

      Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським Олександр Лукашенко заявив, що "не хоче дружити з Україною проти когось".

      Лідер Білорусі захотів, аби журналісти "правильно його зрозуміли", на цьому він наголосив після свого виступу у Житомирі на Форумі регіонів України та Білорусі.

      Коротко про все: Зеленський з Лукашенком провели першу зустріч: про що говорили

      "Володимир Олександрович, тут багато журналістів і вони можуть витлумачити мою заяву, як ніби ми проти Росії або Китаю націлені. Та ні", – сказав Лукашенко. 

      Він додав, що "ми добрі, нормальні люди", тому "не хочемо проти когось дружити, воювати". За словами Лукашенка, "ми маємо бути сильні". Також глава Білорусі висловив впевненість в успішному мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

      І зі Сходом (Україна – 24 канал) буде все нормально. Та наполегливість, яку проявляє нинішній президент щодо закінчення війни, впевнений, увінчається успіхом,
      – заявив Лукашенко.

      Білоруський лідер наголосив, що готовий докласти до цього зусиль.

      "Я не просто вам бажаю цього. Ми готові разом щось зробити для того, щоб Україна була єдиною, цілісною, потужною, щоб косо навіть ніхто не зміг сюди подивитися. Це наші принципи", – додав Лукашенко.

      Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що у них із Олександром Лукашенком немає закритих тем.

      Я радий, що наша розмова (з Лукашенком – 24 канал) була відвертою і дуже змістовною. Це ще раз підтверджує, що ми прекрасно розуміємо один одного і між нами немає ніяких закритих тем,
      – додав він.

      Дивіться також: Перша зустріч Зеленського і Лукашенка на форумі в Житомирі – відео

      Що таке Форум регіонів Білорусі та України?Це вже другий такий форум, який триватиме протягом 3-4 жовтня 2019 року в Житомирі. Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся минулого року в Гомелі за участю президентів Олександра Лукашенка та Петра Порошенка. Окрім них, участь у форумі взяла понад тисяча представників бізнесу та органів влади обох країн. Підприємці мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.

      На цьогорічному форумі президенти України та Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко зустрілись вперше. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Білорусі Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Президент України
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