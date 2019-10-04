Перша зустріч Зеленського і Лукашенка на форумі в Житомирі: онлайн-трансляція

У Житомирі 4 жовтня відбувається перша зустріч українського президента Володимира Зеленського з білоруським лідером Олександром Лукашенком. Вони прибули на другий форум регіонів України та Білорусі, що триває в місті.

У рамках форуму Зеленський і Лукашенко мають підписати низку двосторонніх документів про співпрацю між регіонами України і Білорусі.

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Також глави держав проведуть переговори, на яких обговорять широке коло актуальних питань українсько-білоруських відносин.

Що відомо про форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особами стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.



Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.



Другий форум регіонів України та Білорусі відбувається 3 – 4 жовтня в українському Житомирі.

Зустріч Зеленського і Лукашенка на форумі регіонів у Житомирі: онлайн-трансляція