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      Перша зустріч Зеленського і Лукашенка на форумі в Житомирі: онлайн-трансляція

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      Зустріч Зеленського з Лукашенко – онлайн трансляція зустрічі 4 жовтня 2019
      Лукашенко і Зеленський / колаж 24 каналу

      У Житомирі 4 жовтня відбувається перша зустріч українського президента Володимира Зеленського з білоруським лідером Олександром Лукашенком. Вони прибули на другий форум регіонів України та Білорусі, що триває в місті.

      У рамках форуму Зеленський і Лукашенко мають підписати низку двосторонніх документів про співпрацю між регіонами України і Білорусі. 

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      Також глави держав проведуть переговори, на яких обговорять широке коло актуальних питань українсько-білоруських відносин.

      Що відомо про форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особами стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.

      Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.

      Другий форум регіонів України та Білорусі відбувається 3 – 4 жовтня в українському Житомирі.

      Зустріч Зеленського і Лукашенка на форумі регіонів у Житомирі: онлайн-трансляція

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Житомира Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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