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      Первая встреча Зеленского и Лукашенко на форуме в Житомире: видео

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      Встреча Зеленского с Лукашенко – онлайн трансляция встречи 4 октября 2019
      Лукашенко і Зеленський / колаж 24 каналу

      В Житомире 4 октября проходит первая встреча украинского президента Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они прибыли на второй форум регионов Украины и Беларуси, который проходит в городе.

      В рамках форума Зеленский и Лукашенко должны подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

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      Также главы государств проведут переговоры, на которых обсудят широкий круг актуальных вопросов белорусско-украинских отношений.

      Что известно о форуме регионов?Первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 в белорусском Гомеле. Тогда его главными действующими лицами стали лидеры двух государств Петр Порошенко и Александр Лукашенко.

      Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.

      Второй форум регионов Украины и Беларуси проходит 3 4 октября в украинском Житомире.

      Встреча Зеленского и Лукашенко на форуме регионов в Житомире: онлайн-трансляция

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Житомира Александр Лукашенко Новости Беларуси
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