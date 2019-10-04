Первая встреча Зеленского и Лукашенко на форуме в Житомире: видео

В Житомире 4 октября проходит первая встреча украинского президента Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они прибыли на второй форум регионов Украины и Беларуси, который проходит в городе.

В рамках форума Зеленский и Лукашенко должны подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Читайте также: Лукашенко объяснил, почему отношения Беларуси с Россией тесные, чем с Украиной

Также главы государств проведут переговоры, на которых обсудят широкий круг актуальных вопросов белорусско-украинских отношений.

Что известно о форуме регионов?Первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 в белорусском Гомеле. Тогда его главными действующими лицами стали лидеры двух государств Петр Порошенко и Александр Лукашенко.



Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.



Второй форум регионов Украины и Беларуси проходит 3 – 4 октября в украинском Житомире.

Встреча Зеленского и Лукашенко на форуме регионов в Житомире: онлайн-трансляция