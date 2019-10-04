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      Лукашенко Зеленскому: Мы не хотим дружить против кого-то

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      Мы не хотим воевать против кого-то, – Лукашенко
      Мы не хотим воевать против кого-то, – Лукашенко / Официальная страница Президента Украины

      Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским Александр Лукашенко заявил, что "не хочет дружить с Украиной против кого-то".

      Лидер Беларуси захотел, чтобы журналисты правильно его поняли", об этом он заявил во время выступления в Житомире на Форуме регионов Украины и Беларуси.

      Коротко обо всем: Зеленский с Лукашенко провели первую встречу: о чем говорили

      "Владимир Александрович, здесь много журналистов, и они могут истолковать мое заявление, как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет", - сказал Лукашенко.

      Он добавил, что "мы хорошие, нормальные люди", поэтому "не хотим против кого-то дружить, воевать". По словам Лукашенко, "мы должны быть сильными". Также глава Беларуси выразил уверенность в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

      И с Востоком (Украина – 24 канал) будет все нормально. И настойчивость, которую проявляет нынешний президент по поводу окончания войны, уверен, увенчается успехом,
      – заявил Лукашенко.

      Белорусский лидер подчеркнул, что готов приложить к этому усилия.

      "Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы даже косо никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы", – добавил Лукашенко.

      Со своей стороны, президент Владимир Зеленский считает, что у них с Александром Лукашенко нет закрытых тем.

      Я рад, что наш разговор (с Лукашенко-24 канал) был откровенным и очень содержательным. Это еще раз подтверждает, что мы прекрасно понимаем друг друга и между нами нет никаких закрытых тем,
      – добавил он.

      Смотрите также: Первая встреча Зеленского и Лукашенко на форуме в Житомире – видео

      Что такое Форум регионов Беларуси и Украины?
      Это уже второй такой форум, который продлится в течение 3-4 октября 2019 года в Житомире. Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в прошлом году в Гомеле с участием президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Кроме них, участие в форуме приняла более тысячи представителей бизнеса и органов власти обеих стран. Предприниматели имели возможность представить коллегам на форуме собственную продукцию.

      На форуме президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко встретились впервые.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Новости Беларуси Владимир Зеленский Александр Лукашенко Президент Украины Новости России
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