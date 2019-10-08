НАТО должно благодарить, что ему "подарили" Украину, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что НАТО должно быть благодарно за то, что ему "подарили" Украину.

Лукашенко на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" в Минске заявил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере, пишет "БелТА".

К слову: Лукашенко Зеленскому: Мы не хотим дружить против кого-то

Именно это противостояние привело, по его словам, к событиям в Украине.

Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой,

– сказал Лукашенко.

Политик считает, что войну в Украине еще можно решить, потому что "диагноз установлен". Лукашенко добавил, что "болезнь уже надо начинать лечить".

"Нынешняя власть в Украине, президент, – он, конечно же, не всемогущ. Ему ни внутри, ни снаружи никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", – отметил Лукашенко.

Что Лукашенко еще говорил об Украине?

Лукашенко накануне публично поддержал Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе. Он отметил, что если "нормандская четверка" чего-то стоит, то уже давно нужно было собраться и что-то решать.

Дата встречи в нормандском формате пока неизвестна. Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" такие вопросы:

как завершить обстрелы на Донбассе;

как развести войска;

как создать условия для мира.

Что известно о недавней встрече Зеленского и Лукашенко? Недавно состоялась первая встреча Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко в ходе второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Политики обсудили множество вопросов, в частности, мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".