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      НАТО должно благодарить, что ему "подарили" Украину, – Лукашенко

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      Лукашенко считает, что НАТО должно быть благодарно за то, что ему "подарили" Украину
      Лукашенко считает, что НАТО должно быть благодарно за то, что ему "подарили" Украину / president.gov.ua

      Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что НАТО должно быть благодарно за то, что ему "подарили" Украину.

      Лукашенко на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" в Минске заявил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере, пишет "БелТА".

      К слову: Лукашенко Зеленскому: Мы не хотим дружить против кого-то

      Именно это противостояние привело, по его словам, к событиям в Украине.

      Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой,
      – сказал Лукашенко.

      Политик считает, что войну в Украине еще можно решить, потому что "диагноз установлен". Лукашенко добавил, что "болезнь уже надо начинать лечить".

      "Нынешняя власть в Украине, президент, – он, конечно же, не всемогущ. Ему ни внутри, ни снаружи никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", – отметил Лукашенко.

      Что Лукашенко еще говорил об Украине?

      Лукашенко накануне публично поддержал Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе. Он отметил, что если "нормандская четверка" чего-то стоит, то уже давно нужно было собраться и что-то решать.

      Дата встречи в нормандском формате пока неизвестна. Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" такие вопросы:

      • как завершить обстрелы на Донбассе;
      • как развести войска;
      • как создать условия для мира.

      Что известно о недавней встрече Зеленского и Лукашенко? Недавно состоялась первая встреча Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко в ходе второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Политики обсудили множество вопросов, в частности, мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Война на Донбассе Новости Беларуси НАТО Александр Лукашенко
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