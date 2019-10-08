Лукашенко публично поддержал Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну с решением проблемы войны на оккупированном Донбассе.

Александр Лукашенко на форуме "Минский диалог" отметил, что то, что происходит в Киеве, показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще подавить новую власть и нового президента", пишет "Интерфакс-Запад".

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И Европа молчит. Вы знаете, о ком я говорю,

– подчеркнул президент Беларуси.

Трамп в скандальной беседе с Зеленским также отмечал недостаточную помощь Европы Украине – подробнее здесь.

Лукашенко добавил, что Зеленского загрузили "этим страшным грузом, не его проблемами, оставили наедине с этими проблемами".

И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да опомнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам,

– сказал Лукашенко.

Он отметил, что если "нормандская четверка" чего-то стоит, то уже давно нужно было собраться и что-то решать.

Когда будет встреча "нормандской четверки"?

До сих пор неизвестно, когда состоится встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии. В РФ хотят устроить встречу после разведения сил в Петровском и Золотом. Однако, пророссийские боевики сорвали 7 октября процесс разведения сил, а Россия утверждает, что никак на это повлиять не может.

Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" следующие вопросы:

как завершить обстрелы на Донбассе;

как развести войска;

как создать условия для мира.

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Что известно о недавней встрече Зеленского и Лукашенко?​Недавно состоялась первая встреча Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко во время второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Политики обсудили множество вопросов, в частности, мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".