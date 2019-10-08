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      Лукашенко публично поддержал Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе

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      Лукашенко публично защитил Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе
      Лукашенко публично защитил Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе / president.gov.ua

      Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну с решением проблемы войны на оккупированном Донбассе.

      Александр Лукашенко на форуме "Минский диалог" отметил, что то, что происходит в Киеве, показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще подавить новую власть и нового президента", пишет "Интерфакс-Запад".

      Кстати: Немецкие СМИ массово публикуют данные о помощи Украине после разговора Зеленского с Трампом

      И Европа молчит. Вы знаете, о ком я говорю,
      – подчеркнул президент Беларуси.

      Трамп в скандальной беседе с Зеленским также отмечал недостаточную помощь Европы Украине – подробнее здесь.

      Лукашенко добавил, что Зеленского загрузили "этим страшным грузом, не его проблемами, оставили наедине с этими проблемами".

      И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да опомнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам,
      – сказал Лукашенко.

      Он отметил, что если "нормандская четверка" чего-то стоит, то уже давно нужно было собраться и что-то решать.

      Когда будет встреча "нормандской четверки"?

      До сих пор неизвестно, когда состоится встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии. В РФ хотят устроить встречу после разведения сил в Петровском и Золотом. Однако, пророссийские боевики сорвали 7 октября процесс разведения сил, а Россия утверждает, что никак на это повлиять не может.

      Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" следующие вопросы:

      • как завершить обстрелы на Донбассе;
      • как развести войска;
      • как создать условия для мира.

      К теме: Путин не заинтересован в проведении встречи в нормандском формате, – Пристайко

      Что известно о недавней встрече Зеленского и Лукашенко?​Недавно состоялась первая встреча Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко во время второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Политики обсудили множество вопросов, в частности, мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Нормандский формат Евросоюз Украина – Россия Война на Донбассе Новости Беларуси Владимир Зеленский Александр Лукашенко
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