Лукашенко публічно підтримав Зеленського та закликав допомогти закінчити війну на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Захід залишив Україну одну з вирішенням проблеми закінчення війни на окупованому Донбасі.

Олександр Лукашенко на форумі "Мінський діалог" зазначив, що те, що відбувається в Києві, показує, що "там без розбору використовують певні сили цей процес, щоб взагалі придушити нову владу та нового президента", пише "Интерфакс-Запад".

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І Європа мовчить. Ви знаєте, про кого я говорю,

– наголосив президент Білорусі.

Трамп у скандальній розмові із Зеленським також наголошував на недостатній допомозі Європи Україні – детальніше тут.

Лукашенко додав, що Зеленського завантажили "цим страшним вантажем, не його проблемами, залишили наодинці з цими проблемами".

І зі Сходу, і із Заходу лише каміння кидають у цю молоду людину. Та отямтеся ж ви, врешті-решт. Війна не лише в Україні, війна в нашому домі, і вирішувати цю проблему нам,

– сказав Лукашенко.

Він зауважив, що якщо "нормандська четвірка" чогось варта, то уже давно потрібно було зібратися і щось вирішувати.

Коли буде зустріч "нормандської четвірки"?

Досі невідомо, коли відбудеться зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. У РФ хочуть влаштувати зустріч після розведення сил в Петрівському і Золотому. Однак, проросійські бойовики зірвали 7 жовтня процес розведення сил, а Росія стверджує, що ніяк на це вплинути не може.

Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами "нормандської четвірки" такі питання:

як завершити обстріли на Донбасі;

як розвести війська;

як створити умови для миру.

До теми: Путін не зацікавлений у проведенні зустрічі в нормандському форматі, – Пристайко

Що відомо про нещодавню зустріч Зеленського і Лукашенка?Нещодавно відбулася перша зустріч Володимира Зеленського та білоруського лідера Олександра Лукашенка під час другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі. Політики обговорили безліч питань, зокрема, мир на Донбасі. Білоруський лідер впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Він зазначив, що наполегливі дії Володимира Зеленського для завершення війни "увінчаються успіхом".