Лукашенко призвал поддержать власть в Украине – Путин тоже не смолчал
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите содружества независимых государств призвал поддержать действующую власть в Украине.
Белорусский лидер считает, что "есть тенденции скрутить, свернуть эту власть", пишет DW.
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Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского "адекватным человеком" и добавил, что "не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас".
Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине,
– сказал президент Беларуси.
На слова Лукашенко отреагировал президент России Владимир Путин. По его словам, необходимо "поддерживать не конкретных политических деятелей, а "политику, направленную на достижение мира".
Такие заявления белорусский лидер делает уже не впервые. Так, недавно публично поддержал Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе. Он отметил, что если "нормандская четверка" чего-то стоит, то уже давно нужно было собраться и что-то решать.
Встреча Лукашенко и Зеленского
Президенты встретились на Форуме регионов Украины и Беларуси, который проходил 3-4 октября в Житомире. Зеленский и Лукашенко обсудили ряд важных тем, среди них такие:
- Культурные, информационные связи и туризм – их Беларусь и Украина должны развивать.
- Поставки нефтепродуктов на предприятия Украины. Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.
- Альтернативные пути поставок энергоресурсов – обе страны их обсуждают.
- Сотрудничество в сфере электроэнергии. Лукашенко считает, что запуск в Украине нового оптового рынка электрической энергии создает предпосылки для более тесного сотрудничества государств в сфере электроэнергии.
- Президент Беларуси даже предложил Владимиру Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.
- Мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".