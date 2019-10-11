Лукашенко призвал поддержать власть в Украине – Путин тоже не смолчал

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите содружества независимых государств призвал поддержать действующую власть в Украине.

Белорусский лидер считает, что "есть тенденции скрутить, свернуть эту власть", пишет DW.

Еще одно заявление: НАТО должно благодарить, что ему "подарили" Украину – Лукашенко

Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского "адекватным человеком" и добавил, что "не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас".

Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине,

– сказал президент Беларуси.

На слова Лукашенко отреагировал президент России Владимир Путин. По его словам, необходимо "поддерживать не конкретных политических деятелей, а "политику, направленную на достижение мира".

Такие заявления белорусский лидер делает уже не впервые. Так, недавно публично поддержал Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе. Он отметил, что если "нормандская четверка" чего-то стоит, то уже давно нужно было собраться и что-то решать.

Встреча Лукашенко и Зеленского

Президенты встретились на Форуме регионов Украины и Беларуси, который проходил 3-4 октября в Житомире. Зеленский и Лукашенко обсудили ряд важных тем, среди них такие: