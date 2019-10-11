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      Лукашенко призвал поддержать власть в Украине – Путин тоже не смолчал

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      Лукашенко призвал страны СНГ поддержать власть в Украине
      Лукашенко призвал страны СНГ поддержать власть в Украине / ТАСС

      Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите содружества независимых государств призвал поддержать действующую власть в Украине.

      Белорусский лидер считает, что "есть тенденции скрутить, свернуть эту власть", пишет DW.

      Еще одно заявление: НАТО должно благодарить, что ему "подарили" Украину – Лукашенко

      Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского "адекватным человеком" и добавил, что "не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас".

      Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине,
      – сказал президент Беларуси.

      На слова Лукашенко отреагировал президент России Владимир Путин. По его словам, необходимо "поддерживать не конкретных политических деятелей, а "политику, направленную на достижение мира".

      Такие заявления белорусский лидер делает уже не впервые. Так, недавно публично поддержал Зеленского и призвал помочь закончить войну на Донбассе. Он отметил, что если "нормандская четверка" чего-то стоит, то уже давно нужно было собраться и что-то решать.

      Встреча Лукашенко и Зеленского

      Президенты встретились на Форуме регионов Украины и Беларуси, который проходил 3-4 октября в Житомире. Зеленский и Лукашенко обсудили ряд важных тем, среди них такие:

      • Культурные, информационные связи и туризм – их Беларусь и Украина должны развивать.
      • Поставки нефтепродуктов на предприятия Украины. Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.
      • Альтернативные пути поставок энергоресурсов – обе страны их обсуждают.
      • Сотрудничество в сфере электроэнергии. Лукашенко считает, что запуск в Украине нового оптового рынка электрической энергии создает предпосылки для более тесного сотрудничества государств в сфере электроэнергии.
      • Президент Беларуси даже предложил Владимиру Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.
      • Мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости Беларуси Новости России Александр Лукашенко
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