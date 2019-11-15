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      Это случайность, – Разумков о скандале со Скороход

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      Разумков высказался о скандале со Скороход
      Разумков высказался о скандале со Скороход / Коллаж 24 канала

      Спикер парламента считает, что задержание мужа народной избранницы от "Слуги народа" Анны Скороход и ее отказ голосовать за множество инициатив партии в парламенте является случайностью. Впрочем, скорее всего, из фракции депутата все же исключат.

      Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире программы "Право на власть".

      Интересно: Кто такая Анна Скороход, которая обвиняет власть в преследовании ее мужа

      Так, спикер заявил, что о ситуации вокруг Скороход и задержании ее мужа узнал, как и большинство депутатов, – из выступления парламентария в Раде. Он также добавил: утверждать, что ее муж в чем-то виноват или нет – не может. С этим, по его словам, должны разобраться правоохранители.

      Что касается давления или мести, о которых заявляла Скороход, то Разумков уточнил: против рынка земли голосовали еще 16 "слуг народа" и ни с кем ничего не случилось.

      Ситуация с Анной Скороход и ее мужем вряд ли создана специально – это или случайность, или какие-то спланированные действия правоохранителей,
      – уточнил спикер.

      Вместе с тем он подтвердил: в ближайшее время фракция "Слуги народа" будет решать вопрос о дальнейшем пребывании Скороход в своих рядах.

      Скандал со Скороход в Раде: что известно?

      • 14 ноября во время заседания Рады народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход во время своего выступления с трибуны обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина.
      • Парламентарий утверждает, что мужчину задержали из-за ее голосования вопреки позиции фракции.
      • Скороход убеждает, что "решение о задержании незаконно, а основанием стал запрос Российской Федерации 2017 года".
      • Она также обратилась к президенту с призывом дать поручение ГБР и правоохранителям "прекратить произвол" и "давление на нее и семью".
      • Гражданский муж Анны – российский предприниматель Алексей Алякин. Его действительно задержали утром 14 ноября работники департамента уголовного розыска Нацполиции.
      • Задержание Алякина состоялось в рамках экстрадиционной проверки Генеральной прокуратуры. Дело в том, что Россия еще раньше объявила бизнесмена в международный розыск.
      • В то же время, однопартийцы Скороход считают, что задержание ее мужа и неоднозначные голосования парламентария – не связаны между собой. Однако "слуги народа" все же хотят исключить Скороход из фракции.

      Выступление Анны Скороход с трибуны Рады: виде​о

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Новости Украины Дмитрий Разумков Скандал Анна Скороход Новости политики
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