Це випадковість, – Разумков про скандал зі Скороход

Спікер парламенту вважає, що затримання чоловіка народної обраниці від "Слуги народу" Анни Скороход і її відмова голосувати за безліч ініціатив партії у парламенті є випадковістю. Втім, найімовірніше, із фракції депутатку все таки виключать.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі програми "Право на владу".

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Так, спікер заявив, що про ситуацію навколо Скороход та затримання її чоловіка дізнався, як і більшість депутатів, – із виступу парламентарки у Раді. Він також додав: стверджувати, що її чоловік в чомусь винен чи ні – не може. З цим, за його словами, мають розібратися правоохоронці.

Що ж до тиску чи помсти, про які заявляла Скороход, то Разумков уточнив: проти ринку землі голосували ще 16 "слуг народу" і ні з ким нічого не сталося.

Ситуація з Анною Скороход та її чоловіком навряд створена навмисно – це або випадковість, або якісь сплановані дії правоохоронців,

– уточнив спікер.

Водночас, він підтвердив: найближчим часом фракція "Слуги народу" вирішуватиме питання про подальше перебування Скороход у своїх лавах.

Скандал зі Скороход у Раді: що відомо?

14 листопада під час засідання Ради народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход під час свого виступу з трибуни звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна.

Парламентарка стверджує, що чоловіка затримали через її голосування всупереч позиції фракції.

Скороход переконує, що "рішення про затримання незаконне, а підставою став запит Російської Федерації 2017 року".

Вона також звернулась до президента із закликом дати доручення ДБР і правоохоронцям "припинити свавілля" і "тиск на неї та сім'ю".

Цивільний чоловік Анни – російський підприємець Олексій Алякін. Його справді затримали вранці 14 листопада працівники департаменту карного розшуку Нацполіції.

Затримання Алякіна відбулося в рамках екстрадиційної перевірки Генеральної прокуратури. Річ у тім, що Росія ще раніше оголосила бізнесмена у міжнародний розшук.

Водночас, однопартійці Скороход вважають, що затримання її чоловіка і неоднозначні голосування парламентарки – не пов’язані між собою. Проте "слуги народу" все ж хочуть виключити Скороход із фракції.

Виступ Анни Скороход із трибуни Ради: відео