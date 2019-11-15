08:53
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Це випадковість, – Разумков про скандал зі Скороход

      695 Читать новость на русском
      Разумков висловився про скандал зі Скороход
      Разумков висловився про скандал зі Скороход / колаж 24 каналу

      Спікер парламенту вважає, що затримання чоловіка народної обраниці від "Слуги народу" Анни Скороход і її відмова голосувати за безліч ініціатив партії у парламенті є випадковістю. Втім, найімовірніше, із фракції депутатку все таки виключать.

      Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі програми "Право на владу".

      Цікаво: Хто така Анна Скороход, яка звинувачує владу в переслідуванні її чоловіка

      Так, спікер заявив, що про ситуацію навколо Скороход та затримання її чоловіка дізнався, як і більшість депутатів, – із виступу парламентарки у Раді. Він також додав: стверджувати, що її чоловік в чомусь винен чи ні – не може. З цим, за його словами, мають розібратися правоохоронці.

      Що ж до тиску чи помсти, про які заявляла Скороход, то Разумков уточнив: проти ринку землі голосували ще 16 "слуг народу" і ні з ким нічого не сталося.

      Ситуація з Анною Скороход та її чоловіком навряд створена навмисно – це або випадковість, або якісь сплановані дії правоохоронців,
      – уточнив спікер.

      Водночас, він підтвердив: найближчим часом фракція "Слуги народу" вирішуватиме питання про подальше перебування Скороход у своїх лавах.

      Скандал зі Скороход у Раді: що відомо?

      • 14 листопада під час засідання Ради народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход під час свого виступу з трибуни звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна.
      • Парламентарка стверджує, що чоловіка затримали через її голосування всупереч позиції фракції.
      • Скороход переконує, що "рішення про затримання незаконне, а підставою став запит Російської Федерації 2017 року".
      • Вона також звернулась до президента із закликом дати доручення ДБР і правоохоронцям "припинити свавілля" і "тиск на неї та сім'ю".
      • Цивільний чоловік Анни – російський підприємець Олексій Алякін. Його справді затримали вранці 14 листопада працівники департаменту карного розшуку Нацполіції.
      • Затримання Алякіна відбулося в рамках екстрадиційної перевірки Генеральної прокуратури. Річ у тім, що Росія ще раніше оголосила бізнесмена у міжнародний розшук.
      • Водночас, однопартійці Скороход вважають, що затримання її чоловіка і неоднозначні голосування парламентарки – не пов’язані між собою. Проте "слуги народу" все ж хочуть виключити Скороход із фракції.

      Виступ Анни Скороход із трибуни Ради: відео

       

      blog_ava
      Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      сьогодні
      2593
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Новини політики Анна Скороход Скандал Дмитро Разумков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      сьогодні , 08:40 "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      Блог Медіа 311
      Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      сьогодні , 08:33 Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      Інна Жолобович 2592
      Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      14 листопада , 20:55 Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      Ігор Саджениця 13412
      Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020
      сьогодні , 07:29 Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020
      Ярослав Голобородько 1396
      Закон про землю: за і проти
      сьогодні , 07:01 Закон про землю: за і проти
      Світлана Попова 1321
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук