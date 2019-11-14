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      Это смешно, – Янченко резко ответила на позицию "Голоса" относительно рынка земли

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      Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко
      Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко / file.liga.net

      Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что президентская партия – это единственная партия за всю историю Украины, которая последовательно выполняет свои предвыборные обещания. В пример она привела отмену депутатской неприкосновенности и голосование за рынок земли в первом чтении. Однако доведет ли партия до конца это голосование и отменит ли мораторий на продажу земли – читайте дальше.

      Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли. За это проголосовали 240 нардепов. "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" голосовали против, "Голос" и "За будущее" воздержались, а депутаты с ОПЗЖ традиционно не голосовали.

      Читайте также: Почему фракция "Голос" решила не голосовать за бюджет 2020: объяснение нардепа

      Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский объяснил, что его партия воздержалась, ведь видит, что рынок земли будет открываться не в интересах малых и средних фермеров, потому что в бюджете нет заложенных средств для их кредитования. Это означает, что они не будут иметь свободных оборотных средств, чтобы купить землю и, самое главное, потом ее обрабатывать. Он отметил, что выступают за отмену моратория на продажу земли. Но "лучше любая реформа, чем никакой" – это точно неправильный подход", – подчеркнул нардеп.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / Инфографика 24 канала

      Галина Янченко в прямом эфире программы "Политанатомия" на 24 канале опровергла это, сказав, что такие аргументы просто смешны. Потому что нардепы проголосовали за законопроект только в первом чтении.

      Как происходит парламентский процесс? Сначала законопроект рассматривает комитет, далее – зал в первом чтении. До этого момента ничего в законопроекте не меняется. Далее между первым и вторым чтением не только профильные комитеты, а вообще любой нардеп может вносить правки.

      Политолог Николай Давидюк отметил, что за закон голосовали в двух чтениях, он не был готов. А сам президент, получив социологию, изменил риторику.

      Все законопроекты проходят два чтения. Исключительные истории, когда за законопроект голосуют в первом и в целом. На самом деле, несмотря на то, что был ряд законопроектов, которые наша партия хотела голосовать в целом, по регламенту Верховной Рады, если один депутат против, то председатель Рады не имеет права на это,
      – заявила Янченко.

      Также Янченко призвала всех нардепов, которые не согласны с формулировкой закона, вносить правки. Что касается сроков голосования во втором чтении, по мнению Галины, это может произойти в декабре.

      Смотрите видео: Что думают киевляне о внедрении рынка земли

      Что надо знать о законопроекте о рынке земли?

      Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Сейчас в нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Однако Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

      • Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

      • Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Рынок земли Верховная Рада ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос Референдум Европейская солидарность
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