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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
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      Це смішно, – Янченко різко відповіла на позицію "Голосу" щодо ринку землі

      1940 Читать новость на русском
      Депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко
      Депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко / file.liga.net

      Депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що президентська партія – це єдина партія за всю історію України, яка послідовно виконує свої передвиборчі обіцянки. У приклад вона навела скасування депутатської недоторканності і голосування за ринок землі у першому читанні. Однак чи доведе партія Зеленського до кінця це голосування та чи скасує мораторій на продаж землі – читайте далі.

      Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про запровадження ринку землі. За це проголосували 240 нардепів.  "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" голосували проти, "Голос" та "За майбутнє" утрималися, а депутати з ОПЗЖ традиційно не голосували.

      Читайте також: Чому фракція "Голос" вирішила не голосувати за бюджет 2020: пояснення нардепки

      Нардеп від "Голосу" Роман Лозинський пояснив, що його партія утрималася, адже вбачає, що ринок землі відкриватиметься не в інтересах малих та середніх фермерів, бо у бюджеті немає закладених коштів для їх кредитування. Це означає, що вони не матимуть вільних обігових грошей, аби купити землю і, найголовніше, потім її обробляти. Він наголосив, що виступають за скасування мораторію на продаж землі. Але "краще будь-яка реформа, аніж ніякої" – це точно неправильний підхід", – підкреслив нардеп.


      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу

      Галина Янченко у прямому ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі заперечила це, сказавши, що такі аргументи просто смішні. Бо нардепи проголосували за законопроєкт лише у першому читанні. 

      Як відбувається парламентський процес? Спершу законопроєкт розглядає комітет, далі – зала у першому читанні. До цього моменту нічого у законопроєкті не змінюється. Далі між першим і другим читанням не лише профільні комітети, а взагалі будь-який нардеп може вносити правки. 

      Політолог Микола Давидюк наголосив, що за закон голосували у двох читаннях, бо він не був готовий. А сам президент, отримавши соціологію, змінив риторику. 

      Всі законопроєкти проходять два читання. Виняткові історії, коли за законопроєкт голосують у першому і в цілому. Насправді, попри те, що було ряд законопроєктів, які наша партія хотіла голосувати в цілому, за регламентом Верховної Ради, якщо один депутат проти, то голова Ради не має права на це,
      – заявила Янченко.

      Також Янченко закликала усіх нардепів, які не погоджуються з формулюванням закону, вносити правки. Щодо термінів голосування у другому читанні, на думку Галини, це може статися у грудні.

      Дивіться відео: Що думають кияни про впровадження ринку землі

      Що треба знати про законопроєкт про ринок землі?

      Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження (продаж) земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності. Наразі у ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Однак Володимир Зеленський заявляв, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримати лише після схвалення на референдумі. Між 1 і 2 читанням у чинний проєкт закону внесуть правки:

      • Право продавати та купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

      • Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Ринок землі Верховна Рада Європейська солідарність Референдум Партія Голос Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина
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