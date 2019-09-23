Это сотни людей: у Зеленского анонсировали новый обмен с Россией

Украинская власть продолжает подготовку к новому обмену удерживаемыми лицами с Россией. Конкретные цифры у президента надеются назвать уже в ближайшее время.

Сейчас продолжается работа над списками, об этом сообщил помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию LB.ua.

Знайте больше: Для нас был принципиальный Сенцов, – помощник Зеленского о обмен и роль Цемаха

Так, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в России и оккупированном ею Крыму удерживают 113 граждан Украины. Журналистка спросила, есть ли аналогичные списки в отношении оккупированного Донбасса.

Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы,

– сказал Ермак.

Помощник президента отметил, что конец октября вряд ли будет промежуточной датой для нового обмена. Однако он подчеркнул, что власть делает все, чтобы следующий этап прошел как можно быстрее.

Однако информацию о том, кого Россия запрашивает у Украины, Ермак не озвучил.

"Не потому что не хочу, а потому что не владею информацией по фамилиям. Этим занимается СБУ и минская группа. Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и какой процессуальный статус их дел", – пояснил он.

Обмен пленными с Россией состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала