Це сотні людей: у Зеленського анонсували новий обмін з Росією

Українська влада продовжує підготовку до нового обміну утримуваними особами з Росією. Конкретні цифри в президента сподіваються назвати вже найближчим часом.

Наразі триває робота над списками, про це повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню LB.ua.

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Так, за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у Росії й окупованому нею Криму утримують 113 громадян України. Журналістка запитала, чи є аналогічні списки щодо окупованого Донбасу.

Я не можу зараз назвати конкретні цифри, це сотні людей. Думаю, ми вийдемо на конкретні цифри десь через місяць. Зараз ми працюємо над узгодженням кількості людей, щоб перейти до процесу узгодження термінів звільнення цієї групи,

– сказав Єрмак.

Помічник президента зазначив, що кінець жовтня навряд буде проміжною датою для нового обміну. Однак він наголосив, що влада робить усе, аби наступний етап пройшов якомога швидше.

Однак інформацію про те, кого Росія запитує в України, Єрмак не озвучив.

"Не тому що не хочу, а тому що не володію інформацією по прізвищах. Цим займається СБУ і мінська група. Рішення в кінцевому підсумку буде приймати президент, але ми повинні підготувати чіткі списки з розумінням, хто де перебуває і який процесуальний статус їхніх справ", – пояснив він.

Обмін полоненими із Росією відбувся 7 вересня. Тоді до України повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович і Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу