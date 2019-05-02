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      Это странно, – Зеленский прокомментировал выход в России телешоу с его участием

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      Зеленский прокомментировал выход на росТВ шоу с его участием
      Зеленский прокомментировал выход на росТВ шоу с его участием / Getty Images

      Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский впервые прокомментировал планы российского канала НТВ запустить развлекательное шоу "Магия" с его участием. Он добавил, что не имеет амбиций сделать политическую карьеру в России, поэтому выход этого шоу является странным.

      По словам будущего президента, шоу было записано еще в 2011 году, до агрессии Кремля против Украины.

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      Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным Президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России,
      – подчеркнул Зеленский.

      Что известно о шоу с Зеленским на росТВ?
      Российский телеканал НТВ анонсировал показ программы "Магия", ведущим которой будет новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Шоу было записано еще в 2011 году и теперь будет выходить с 3 мая в ночном эфире канала. Вместе с Зеленским программу ведет Татьяна Лазарева.

      "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда разбирался в фокусах", – говорится в анонсе программы.

      Анонс шоу с участием Зеленского на роств: видео

      Почему шоу с Зеленским решили показать именно сейчас?

      Российский теле - и кинокритик Юрий Богомолов в комментарии "Радио Свобода" пояснил, что этот шаг вписывается в политику России по отношению к Украине. Кремль хочет напомнить, что Зеленский до победы на выборах был артистом, телеведущим, комиком.

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      "Понятно, что все это происходит в рамках взаимной полемики двух президентов, в рамках пропагандистской компании России, с целью представить, что Владимир Зеленский только комик, шут, который стал королем. Это видно по тому раздражению, с которым Путин реагирует на высказывания Зеленского относительно паспортов, и это косвенное свидетельство того, что ему очень некомфортно и он боится проиграть своему украинскому визави по части свободного проявления эмоций или политических обменов ударами", – отметил он.

      По мнению критика, никакого удара по имиджу Зеленского выпуск этого шоу в России не нанесет. Но, вряд ли это понимают российские пропагандисты, которые считают своего президента Путина особенным.

      Им обидно, что Путин и Зеленский теперь на одном уровне. Путин уже не просто президент, он, наверное, считает себя президентом земного шара, а тут какой-то мужчина, с которым он должен будет, наверное, общаться, придерживаясь определенного паритета. И вот это, скорее всего, приводит к таким странным действиям со стороны российского телевизионного начальства,
      – подытожил Богомолов.

      Каковы официальные результаты выборов?
      23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.


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      Теги: Новости Украины Новости политики Кино LifeStyle Владимир Зеленский Украина – Россия Скандал Владимир Путин Российская пропаганда Новости России
      Источник: 24 канал
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