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      Це дивно, – Зеленський прокоментував вихід у Росії телешоу з його участю

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      Зеленський прокоментував вихід на росТБ шоу з його участю
      Зеленський прокоментував вихід на росТБ шоу з його участю / Фото з відкритих джерел

      Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський вперше прокоментував плани російського каналу НТВ запустити розважальне шоу "Магія" за його участю. Він додав, що не має амбіцій зробити політичну кар'єру в Росії, тому вихід цього шоу є дивним.

      За словами майбутнього президента, шоу було записане ще у 2011 році, до агресії Кремля проти України.

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      Хочу нагадати, що саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним Президентом України. Ефір цього шоу, знятого багато років тому, на мій погляд, має дивний вигляд – у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії,
      – наголосив Зеленський.

      Що відомо про шоу з Зеленським на росТБ? Російський телеканал НТВ анонсував показ програми "Магія", ведучим якої буде новообраний президент України Володимир Зеленський. Шоу було записане ще у 2011 році і тепер виходитиме з 3 травня у нічному ефірі каналу. Разом із Зеленським програму веде Тетяна Лазарева.

      "Нещодавно обраний президент України Володимир Зеленський завжди розумівся у фокусах", – йдеться в анонсі програми. 

      Анонс шоу за участю Зеленського на росТБ: відео

      Чому шоу з Зеленським вирішили показати саме зараз? 

      Російського теле- і кінокритик Юрій Богомолов у коментарі "Радіо Свобода" пояснив, що цей крок вписується в політику Росії по відношенню до України. Кремль хоче нагадати, що Зеленський до перемоги на виборах був артистом, ведучим, коміком.

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      "Зрозуміло, що все це відбувається в рамках взаємної полеміки двох президентів, в рамках пропагандистської компанії Росії, з метою представити, що Володимир Зеленський лише комік, блазень, який став королем. Це видно по тому подразненню, з яким Путін реагує на висловлювання Зеленського щодо паспортів, і це непряме свідчення того, що йому дуже некомфортно і він боїться програти своєму українському візаві по частині вільного виявлення емоцій або політичних обмінів ударами", – зауважив він.

      На думку критика, ніякого удару по іміджу Зеленського випуск цього шоу в Росії не завдасть. Але, навряд чи це розуміють російські пропагандисти, які вважають свого президента Путіна особливим.

      Їм образливо, що Путін і Зеленський тепер на одному рівні. Путін вже не просто президент, він, напевно, вважає себе президентом земної кулі, а тут якийсь чоловік, з яким він повинен буде, напевно, спілкуватися, дотримуючись певного паритету. І ось це, швидше за все, призводить до таких дивних дій з боку російського телевізійного начальства,
      – підсумував Богомолов.

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики LifeStyle Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Кіно Володимир Путін Скандал
      Джерело: 24 канал
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