Коли Зеленський задумався про похід у політику

У новоспеченого українського президента Володимира Зеленського, є коло людей, яким він довіряє та з якими ділиться думками щодо свого майбутнього. Власне з ними він зустрівся у квітні 2018 року та під час розмови запитав, чи не час їм піти у політику та спробувати щось зробити для країни.

Як розповів сценарист серіалів і фільмів студії "Квартал 95" Юрій Костюк, до близького кола Володимира Зеленського, зокрема, входять голова партії "Слуга народу" Іван Баканов, виконавчий продюсер "Кварталу 95" Сергій Трофімов, креативний продюсер "Кварталу 95" Михайло Валєєв, співвласники студії "Квартал 95" Сергій і Борис Шефіри, директорка з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева, його асистентка Марія Левченко, ідеолог виборчої його програми Руслан Стефанчук і речник штабу Дмитро Разумков, передає "Українська правда".

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Це дуже відповідальне рішення, тому Володимир не казав, що йде у президенти. Він говорив, що думає про це, і запитував, чи не час нам піти у політику та спробувати щось зробити для країни. Він сказав, що думає, і що в нього є ідея, якою має бути кампанія. Володя хотів, аби все мало нестандартний вигляд, щоб була інша комунікація, і говорив, що не стане політиком у класичному сенсі цього слова… Ця розмова відбулася в квітні минулого року,

– розповів Костюк.

Водночас він наголосив, що всі рішення Володимир Зеленський ухвалює сам, а люди, що перебувають поряд, можуть допомогти порадами або своїми думками, але впливати на ухвалення рішень їм досить складно.

За його словами, після цього у них була така собі "розвідка" – зустрічі з різними політологами, політконсультантами.

"Слухали їхні думки. 99% з них казали, що це все неможливо, що "ваша аудиторія – здебільшого молодь, яка не приходить на вибори; якщо у вас немає принаймні 50 мільйонів доларів на кампанію – можете про це не думати; це все сітки, структури"... Це насправді зіграло позитивну роль – чим більше нам не вірять, тим більше хочеться довести, що ми можемо. Це принцип "Кварталу", який працює ще з часів КВК", – зауважив член команди Зеленського.

Також політконсультанти розповідали новому президенту та його команді розповідали, що потрібно зробити перехід образу від актора та шоумена до лідера громадської думки, і лише після того – до політика.

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"Це не був наш шлях. Володимир казав: "Я класичним політиком не стану ніколи в житті". Ми, зі свого боку, говорили, що не хочемо показувати, що Володимир є якимось великим спеціалістом у всіх сферах і зараз за два місяці підготується й на інтерв'ю розкладе все по поличках з відсотками, графіками та діаграмами. Найголовніша наша історія полягала у збереженні органічності. Найголовніша теза кампанії – як стати президентом і залишитися людиною", – підсумував Костюк.

Відповідно до даних руху ЧЕСНО, Володимир Зеленьский витратив на телерекламу у рамках передвиборчої компанії близько 107 мільйонів гривень. Ц гроші він здебільшого отримав з приватних внесків і фінансування партії. Зокрема, його кампанію фінансували колеги з "95 Кварталу", члени "Команди Зеленського" та колишні нардепи.

Що варто знати про Володимира Зеленського: дивіться відео

Що відомо про похід Зеленського у президенти?31 грудня за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість Президента України Петра Порошенка з вітальною промовою виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Під час виступу він також заявив, що братиме участь у виборах президента. А вже наступного дня шоумен розпочав відкриту президентську кампанію.



21 січня його партія "Слуга народу" офіційно висунула новоспеченого політика кандидатом у президенти. 24 січня Зеленський оприлюднив електронну декларацію за 2017 рік, а 25 числа подав документи до ЦВК і оголосив свою передвиборчу програму.



Детальніше з його політичними заявами Ви можете ознайомитися за цим посиланням, а з біографією – за цим.

Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.





Результати виборів президента України-2019: інфографіка 24 каналу

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського