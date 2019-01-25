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      Зеленський до ЦВК подав документи для участі у виборах президента

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      Гуморист, шоумен і лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський особисто прийшов до будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК), аби подати документи для участі у президентських виборах 2019 року. Сталося це уранці 25 січня.

      Трансляцію візиту Зеленського до ЦВК вела його команда на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата

      На кадрах видно, що Зеленського біля стін комісії зустріли прихильники, які також його привітали з днем народження – 25 січня шоумену виповнився 41 рік. Лідер "Кварталу 95", зі свого боку, фотографувався та роздавав автографи всім охочим. Разом з Зеленським до ЦВК прийшли й інші актори студії "Квартал 95".

      Також він вже у самій будівлі попросив шанувальників пройти з ним до кабінету, де подають документи, бо це "його друзі".

      Очікується, що після подачі документі дасть брифінг для журналістів, на якому оголосить свою передвиборчу програму.

      Нагадаємо, 31 грудня фактично перед самим Новим роком на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка святкове вітання виголосив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Під час своєї промови він заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      21 січня партія Зеленського "Слуга народу" офіційно його висунула кандидатом у президенти. За словами шоумена, якщо він зазнає невдачі на президентських виборах, то повернеться у розважальний бізнес.

      володимир зеленський іде у президенти: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики ЦВК
      Джерело: 24 канал
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