Зеленського супроводжує авто з бізнес-групи "Приват" Коломойського: розслідування

Шоумен, а віднедавна – ймовірний кандидат у Президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автомобіля компанії з умовної бізнес-групи “Приват” олігарха Ігоря Коломойського.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", йдеться на сайті Bihus.Info.

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На відео з розслідування видно, як після спілкування з журналістами шоумен сідає у власний Range Rover, за яким вирушає автівка супроводу – мікроавтобус Volkswagen Multivan з одеськими номерами. Ці номери зареєстровані на ПАТ "Синтез Ойл".



Мікроавтобус Volkswagen Multivan супроводжує Зеленського

Компанія з перевалки і транспортування нафти "Синтез Ойл" записана на чотири кіпрські фірми і входить до складу одеського комплексу, що контролюється умовною групою "Приват" Ігоря Коломойського.

Ігор Коломойський в листопаді 2018 року в інтерв’ю програмі "KishkiNa" Соні Кошкіної повідомляв, що не контролює і не впливає на студію "Квартал 95" Зеленського і що їх пов’язують лише бізнесові стосунки – контракт каналу "1+1" Коломойського із продакшеном Зеленського, продукцію котрого канал транслює у своєму ефірі.

Журналістка програми "Схеми запитала, чи не є Зеленський маріонеткою Коломойського.

Якщо коротко охарактеризувати наші взаємини, то більше я його маріонетка, ніж він моя. Інакше і не сказати. Те, що стосується взаємин "плюсів" з "Кварталом", то вони виграють 10:0 у "плюсів". Вони роблять, що хочуть, повністю не контрольовані, нічим не обмежені. Наші партнерські стосунки в тому, що я є одним з бенефіціарів "плюсів", і канал має з ними довгостроковий контракт – на 10 років,

– відповів бізнесмен.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" з'ясували, що у коміка Володимира Зеленського, який нещодавно публічно оголосив про свій намір йти у Президента України, досі існує кінобізнес у Росії. Після цього Зеленський відреагував на журналістське розслідування та заявив, що не працює на території країни-окупанта.