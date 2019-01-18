Зеленского сопровождает авто с бизнес-группы "Приват" Коломойского: расследование

Шоумен, а с недавних пор – вероятный кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании с условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", говорится на сайте Bihus.Info.

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На видео с расследования видно, как после общения с журналистами шоумен садится в собственный Range Rover, за которым отправляется машина сопровождения – микроавтобус Volkswagen Multivan с одесскими номерами. Эти номера зарегистрированы на ОАО "Синтез Ойл".



Микроавтобус Volkswagen Multivan сопровождает Зеленского

Компания по перевалке и транспортировке нефти "Синтез Ойл" записана на четыре кипрские фирмы и входит в состав одесского комплекса, контролируемого условной группой "Приват" Игоря Коломойского.

Игорь Коломойский в ноябре 2018 года в интервью программе "KishkiNa" Сони Кошкиной сообщал, что не контролирует и не влияет на студию "Квартал 95" Зеленского и их связывают только деловые отношения – контракт канала "1+1" Коломойского с продакшеном Зеленского, продукцию которого канал транслирует в своем эфире.

Журналистка программы "Схемы" спросила, не является ли Зеленский марионеткой Коломойского.

Если коротко охарактеризовать наши отношения, тем больше я его марионетка, чем он моя. Иначе и не сказать. То, что касается взаимоотношений "плюсов" с "Кварталом", то они выигрывают 10:0 "плюсов". Они делают, что хотят, полностью не контролируемые, ничем не ограничены. Наши партнерские отношения в том, что я являюсь одним из бенефициаров "плюсов" и канал имеет с ними долгосрочный контракт – на 10 лет,

– ответил бизнесмен.

Напомним, журналисты программы "Схемы" выяснили, что у комика Владимира Зеленского, который недавно публично объявил о своем намерении идти в Президента Украины, до сих пор существует кинобизнес в России. После этого Зеленский отреагировал на журналистское расследование и заявил, что не работает на территории страны-оккупанта.