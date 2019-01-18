Зеленский прокомментировал данные журналистов о его "бизнесе в России"

Шоумен Владимир Зеленский, который объявил о своем намерении идти в президенты Украины, отреагировал на журналистское расследование о его "бизнесе в России" и заявил, что не работает на территории страны-оккупанта.

Свой ответ лидер "95 Квартала" опубликовал в Instagram.

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Ранее 24 канал сообщал, что журналисты программы "Схемы" нашли у Владимира Зеленского кинобизнес в России, несмотря на его заявления, что он закрыл его в начале российско-украинской войны. В частности, представители СМИ обнаружили три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, учредителем которых является кипрская компания Green Family LTD. Она также является соучредителем "Квартала 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.

В ответ на это расследование, Зеленский отметил, что не работает в РФ с начала ее агрессии против Украины.

Ни я, ни Студия Квартал 95, никто из участников нашего коллектива – мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю,

– заявил он.

Кроме того, шоумен добавил, что не ездит в Россию, потому что там на него завели уголовное дело из-за того, что он и команда "Квартал 95" помогали украинской армии финансами.

"У нашей компании действительно много различных прав. Мы торгуем с 21 страной за границей и всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами, это наши форматы, наши идеи, наши сценарии. Деньги от этого поступают на различные западные компании, но затем возвращаются в Украину и расходуются в Украине", – добавил Зеленский.

Кроме того, комик попросил прощения у журналистов, которым отказался давать комментарий и заявил, что готов ответить на их вопросы.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.



К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.