Зеленський прокоментував дані журналістів про його "бізнес у Росії"

Шоумен Володимир Зеленський, який оголосив про свій намір йти у Президенти України, відреагував на журналістське розслідування про його "бізнес в Росії" і заявив, що не працює на території країни-окупанта.

Свою відповідь лідер "95 Кварталу" опублікував в Instagram.

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Раніше 24 канал повідомляв, що журналісти програми "Схеми" знайшли у Володимира Зеленського кінобізнес у Росії, попри його заяви, що він закрив його на початку російсько-української війни. Зокрема, представники ЗМІ виявили три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм, засновником яких є кіпрська компанія Green Family LTD. Вона також є співзасновницею "Кварталу 95" в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський та його бізнес-партнери.

У відповідь на це розслідування, Зеленський наголосив, що не працює в РФ з початку її агресії проти України.

Ні я, ні Студія Квартал 95, ні кожен з учасників нашого колективу – ми не працюємо в Росії після того, що Росія зробила з Україною. Ми туди не їздимо, я там не виступаю,

– заявив він.

Окрім того, шоумен додав, що не їздить до Росії, бо там на нього завели кримінальну справу через те, що він і команда "Квартал 95" допомагали українській армії фінансами.

"У нашої компанії справді багато різноманітних прав. Ми торгуємо з 21 країною за кордоном і всіма країнами СНД. Ми торгуємо інтелектуальними правами, це наші формати, наші ідеї, наші сценарії. Гроші від цього надходять на різні західні компанії, але потім повертаються в Україну і витрачаються в Україні", – додав Зеленський.

Окрім того, комік попросив пробачення у журналістів, яким відмовився давати коментар та заявив, що готовий відповісти на їхні питання.

Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.



До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.