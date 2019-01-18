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      Зеленський прокоментував дані журналістів про його "бізнес у Росії"

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      Зеленський відреагував на розслідування журналістів про його "бізнес у Росії"
      Зеленський відреагував на розслідування журналістів про його "бізнес у Росії" / Фото з Facebook

      Шоумен Володимир Зеленський, який оголосив про свій намір йти у Президенти України, відреагував на журналістське розслідування про його "бізнес в Росії" і заявив, що не працює на території країни-окупанта.

      Свою відповідь лідер "95 Кварталу" опублікував в Instagram.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що журналісти програми "Схеми" знайшли у Володимира Зеленського кінобізнес у Росії, попри його заяви, що він закрив його на початку російсько-української війни. Зокрема, представники ЗМІ виявили три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм, засновником яких є кіпрська компанія Green Family LTD. Вона також є співзасновницею "Кварталу 95" в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський та його бізнес-партнери.

      У відповідь на це розслідування, Зеленський наголосив, що не працює в РФ з початку її агресії проти України.

      Ні я, ні Студія Квартал 95, ні кожен з учасників нашого колективу – ми не працюємо в Росії після того, що Росія зробила з Україною. Ми туди не їздимо, я там не виступаю,
      – заявив він.

      Окрім того, шоумен додав, що не їздить до Росії, бо там на нього завели кримінальну справу через те, що він і команда "Квартал 95" допомагали українській армії фінансами.

      "У нашої компанії справді багато різноманітних прав. Ми торгуємо з 21 країною за кордоном і всіма країнами СНД. Ми торгуємо інтелектуальними правами, це наші формати, наші ідеї, наші сценарії. Гроші від цього надходять на різні західні компанії, але потім повертаються в Україну і витрачаються в Україні", – додав Зеленський.

      Окрім того, комік попросив пробачення у журналістів, яким відмовився давати коментар та заявив, що готовий відповісти на їхні питання.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мы работаем и живём в Украине!!!

      Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський Квартал 95 Бізнес Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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