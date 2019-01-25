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      Зеленский в ЦИК подал документы для участия в выборах президента

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      Юморист, шоумен и лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский лично пришел в здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы подать документы для участия в президентских выборах 2019 года. Произошло это утром 25 января.

      Трансляцию визита Зеленского в ЦИК вела его команда на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате

      На кадрах видно, что Зеленского у стен комиссии встретили поклонники, также его поздравили с днем рождения – 25 января шоумену исполнился 41 год. Лидер "Квартала 95", со своей стороны, фотографировался и раздавал автографы всем желающим. Вместе с Зеленским в ЦИК пришли и другие актеры студии "Квартал 95".

      Также он уже в самом здании попросил поклонников пройти с ним в кабинет, где подают документы, потому что это "его друзья".

      Ожидается, что после подачи документе даст брифинг для журналистов, на котором объявит свою предвыборную программу.

      Напомним, 31 декабря фактически перед самым Новым годом на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко праздничное приветствие произнес лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Во время своей речи он заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.

      21 января партия Зеленского "Слуга народа" официально его выдвинула кандидатом в президенты. По словам шоумена, если он потерпит неудачу на президентских выборах, то вернется в развлекательный бизнес.

      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИДЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики ЦИК
      Источник: 24 канал
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