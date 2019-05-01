Чого очікує Донбас від Зеленського: опитування
Українці очікують, як зміниться їхнє життя з новим президентом: які надбання залишаться, а яке обіцяне покращення й коли відбудеться. Є низка важливих головних питань, серед яких і війна. Що очікують жителі Донбасу від Володимира Зеленського – дізнавалися журналісти 24 каналу.
Прифронтова Авдіївка
Чого ви очікуєте від нового Президента?
– Щоб війна закінчилась у нас.
– Щоб війна закінчилась.
– Щоб мир був.
– Миру, більше нічого.
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Наше опитування журналісти почали з прифронтової Авдіївки. Люди тут прагнуть єдиного – безпеки. Адже вже 5 років вони фактично живуть на війні. Трохи далі від фронту прагнення людей дещо змінюються.
Бахмут
У місті Бахмут 5 років тому президента тут не обирали. Місто було захоплине бойовиками, вони і зірвали вибори. Цього роазу переважна більшість місцевих підтримали Володимира Зеленського. Не дивлячись на те, що лінія розмежування проходить буквально в 10 кілометрах звідси – тут триває зовсім мирне життя. І очікування у місцевих жителів не стосуються війни.
Чого ви очікуєте від нового Президента?
– Щось змін, будь-яких. Але не те, що ми погрузли у цій корупції по вуха. Хай хоч чорт з рогами спуститься і управляє. Все! Набридло!
– Щоб люди у нашій державі жили достойно. Держава хороша, багата, чудові люди.
– Ну, звісно, системних змін. Боротьби з корупцією.
Місто Бахмут було захоплене бойовиками. Проте масштабних боїв тут не було. Тож для того, щоби перевірити, чи справді наближеність до війни так сильно впливає на очікування людей, журналісти поїхали у невеличке місто неподалік Слов'янська. Воно теж звільнене ще у 2014 році, але війну тут пам'ятають й досі.
Миколаївка
Так будинок у Миколаївці виглядав у 2014 році і так виглядає зараз. Тоді там загинуло 17 людей.
Було пряме влучання. Будинок склався повність. Загинули люди,
– розповів місцевий мешканець.
Будинок відновили. Але місцеві жителі, не на камеру, стверджують, що зробили неякісний ремонт і вже нині у будинку є тріщини.
Будинок у Миколаївці до і після відновлення
Ще одна подібна історія буквально на сусідній вулиці.
Ми у підвалі сиділи. Усе рвонуло. Ми нічого не бачили. Вийшли. Усі люди, які були навулиці, – усіх повбивало,
– згадує жителька Миколаївки.
У дворі цього будинку у 2014 році загинуло п'ятеро людей. Десятки отримала поранення. Будинок теж відновили. І знову ж таки жителі нарікають на якість робіт. "П'ять років бємось, не можуть зробити нічого. Стіни валяться", – зазначив місцевий чоловік.
Ще один будинок у Миколаївці, де загинули люди
Миколаївка чудово ілюструє загальний настрій жителів Донбасу. У людей ще зовсім свіжі спогади про війну. Крім того, вони чудово розуміють, що таке корупція. І коли знаєш особисті історії цих людей, їх очікування від наступних 5 років новообраного президента звучать вже по-іншому.
Чого ви очікуєте від нового Президента?
– Миру!
– Благополуччя, щоб війни не було.
– Робочих місць, навчання, охорони здоров'я. Щоб не пішов у лікарню, а з тебе останню шкуру знімають.
– В першу чергу, щоб посадив корупціонерів, дуже сильно на це сподіваємось.
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Тож від нового президента мешканці Донбасу очікують миру – бо знають, що таке війна. Боротьби з корупцією – адже знають, як це – зустрічати зиму без даху над головою. І встановлення справедливості, адже за смерті наших співвідчизників хтось таки повинен понести відповідальність.