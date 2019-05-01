Чего ожидает Донбасс от Зеленского: опрос

Украинцы ожидают, как изменится их жизнь с новым президентом: какие достижения останутся, а какое обещанное улучшение и когда состоится. Есть ряд важных главных вопросов, среди которых и война. Что ожидают жители Донбасса от Владимира Зеленского – узнавал журналист 24 канала.

Прифронтовая Авдеевка

Чего вы ожидаете от нового Президента?

– Чтобы война закончилась у нас.

– Чтобы война закончилась.

– Чтобы мир был.

– Мира, больше ничего.

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Наш опрос журналисты начали с прифронтовой Авдеевки. Люди здесь стремятся к одному - безопасности. Ведь уже 5 лет они фактически живут на войне. Чуть дальше от фронта стремления людей несколько меняются.

Бахмут

В городе Бахмут 5 лет назад президента здесь не выбирали. Город был захвачен боевиками, они и сорвали выборы. В этот раз подавляющее большинство местных поддержали Владимира Зеленского. Не смотря на то, что линия разграничения проходит буквально в 10 километрах отсюда – здесь идет совершенно мирная жизнь. И ожидания у местных жителей не касаются войны.

Чего вы ожидаете от нового Президента?

– Каких-то изменений, любых. Но не то, что мы погрязли в этой коррупции по уши. Пусть хоть черт с рогами спустится и управляет. Все! Надоело!

– Чтобы люди в нашем государстве жили достойно. Государство хорошее, богатое, замечательные люди.

– Ну, конечно, системных изменений. Борьбы с коррупцией.

Город Бахмут был захвачен боевиками. Однако масштабных боев здесь не было. Поэтому для того, чтобы проверить, действительно ли приближенность к войне так сильно влияет на ожидания людей, журналисты поехали в небольшой город неподалеку Славянска. Он тоже освобожден еще в 2014 году, но войну здесь помнят до сих пор.

Николаевка

Так дом в Николаевке выглядел в 2014 году и так выглядит сейчас. Тогда там погибло 17 человек.

Было прямое попадание. Дом сложился полностью. Погибли люди,

– рассказал местный житель.

Дом восстановили. Но местные жители не на камеру утверждают, что сделали некачественный ремонт, и уже сейчас в доме есть трещины.

Еще одна подобная история буквально на соседней улице.

Мы в подвале сидели. Все рвануло. Мы ничего не видели. Вышли. Все люди, которые были на улице, - всех поубивало,

– вспоминает жительница Николаевки.

Во дворе этого дома в 2014 году погибли пять человек. Десятки получили ранения. Дом тоже восстановили. И опять же жители сетуют на качество работ. "Пять лет бьемся, не могут сделать ничего. Стены валятся", - отметил местный мужчина.

Николаевка прекрасно иллюстрирует общее настроение жителей Донбасса. У людей еще совсем свежие воспоминания о войне. Кроме того, они прекрасно понимают, что такое коррупция. И когда знаешь личные истории этих людей, их ожидания от следующих 5 лет новоизбранного президента звучат уже по-другому.

Чего вы ожидаете от нового Президента?

– Мира!

– Благополучия, чтобы войны не было.

– Рабочих мест, обучения, охраны здоровья. Чтобы не пошел в больницу, а с тебя последнюю шкуру снимают.

– В первую очередь, чтобы посадил коррупционеров, очень сильно на это надеемся.

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Таким образом, от нового президента жители Донбасса ждут мира – потому что знают, что такое война. Борьбы с коррупцией – ведь знают, как это – встречать зиму без крыши над головой. И установления справедливости, ведь за смерти наших соотечественников кто-то же должен понести ответственность.