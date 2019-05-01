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      Чего ожидает Донбасс от Зеленского: опрос

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      Украинцы ожидают, как изменится их жизнь с новым президентом: какие достижения останутся, а какое обещанное улучшение и когда состоится. Есть ряд важных главных вопросов, среди которых и война. Что ожидают жители Донбасса от Владимира Зеленского – узнавал журналист 24 канала.

      Прифронтовая Авдеевка

      Чего вы ожидаете от нового Президента?

      – Чтобы война закончилась у нас.
      – Чтобы война закончилась.
      – Чтобы мир был.
      – Мира, больше ничего.

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      Наш опрос журналисты начали с прифронтовой Авдеевки. Люди здесь стремятся к одному - безопасности. Ведь уже 5 лет они фактически живут на войне. Чуть дальше от фронта стремления людей несколько меняются.

      Бахмут

      В городе Бахмут 5 лет назад президента здесь не выбирали. Город был захвачен боевиками, они и сорвали выборы. В этот раз подавляющее большинство местных поддержали Владимира Зеленского. Не смотря на то, что линия разграничения проходит буквально в 10 километрах отсюда – здесь идет совершенно мирная жизнь. И ожидания у местных жителей не касаются войны.

      Чего вы ожидаете от нового Президента?

      – Каких-то изменений, любых. Но не то, что мы погрязли в этой коррупции по уши. Пусть хоть черт с рогами спустится и управляет. Все! Надоело!
      – Чтобы люди в нашем государстве жили достойно. Государство хорошее, богатое, замечательные люди.
      – Ну, конечно, системных изменений. Борьбы с коррупцией.

      Город Бахмут был захвачен боевиками. Однако масштабных боев здесь не было. Поэтому для того, чтобы проверить, действительно ли приближенность к войне так сильно влияет на ожидания людей, журналисты поехали в небольшой город неподалеку Славянска. Он тоже освобожден еще в 2014 году, но войну здесь помнят до сих пор.

      Николаевка

      Так дом в Николаевке выглядел в 2014 году и так выглядит сейчас. Тогда там погибло 17 человек.

      Было прямое попадание. Дом сложился полностью. Погибли люди,
      – рассказал местный житель.

      Дом восстановили. Но местные жители не на камеру утверждают, что сделали некачественный ремонт, и уже сейчас в доме есть трещины.

      Еще одна подобная история буквально на соседней улице.

      Мы в подвале сидели. Все рвануло. Мы ничего не видели. Вышли. Все люди, которые были на улице, - всех поубивало,
      – вспоминает жительница Николаевки.

      Во дворе этого дома в 2014 году погибли пять человек. Десятки получили ранения. Дом тоже восстановили. И опять же жители сетуют на качество работ. "Пять лет бьемся, не могут сделать ничего. Стены валятся", - отметил местный мужчина.

      Николаевка прекрасно иллюстрирует общее настроение жителей Донбасса. У людей еще совсем свежие воспоминания о войне. Кроме того, они прекрасно понимают, что такое коррупция. И когда знаешь личные истории этих людей, их ожидания от следующих 5 лет новоизбранного президента звучат уже по-другому.

      Чего вы ожидаете от нового Президента?

      – Мира!
      – Благополучия, чтобы войны не было.
      – Рабочих мест, обучения, охраны здоровья. Чтобы не пошел в больницу, а с тебя последнюю шкуру снимают.
      – В первую очередь, чтобы посадил коррупционеров, очень сильно на это надеемся.

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      Таким образом, от нового президента жители Донбасса ждут мира – потому что знают, что такое война. Борьбы с коррупцией – ведь знают, как это – встречать зиму без крыши над головой. И установления справедливости, ведь за смерти наших соотечественников кто-то же должен понести ответственность.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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