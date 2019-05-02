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      Когда Зеленский задумался о походе в политику

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      У новоиспеченного украинского президента Владимира Зеленского, есть круг людей, которым он доверяет и с которыми делится мыслями относительно своего будущего. Собственно с ними он встретился в апреле 2018 года и во время разговора спросил, не пора ли им пойти в политику и попытаться что-то сделать для страны.

      Как рассказал сценарист сериалов и фильмов студии "Квартал 95" Юрий Костюк, в ближний круг Владимира Зеленского, в частности, входят глава партии "Слуга народа" Иван Баканов, исполнительный продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов, креативный продюсер "Квартала 95" Михаил Валеев, совладельцы студии "Квартал 95" Сергей и Борис Шефиры, директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева, его ассистентка Мария Левченко, идеолог избирательной его программы Руслан Стефанчук и представитель штаба Дмитрий Разумков, передает "Украинская правда".

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      Это очень ответственное решение, потому Владимир не говорил, что идет в президенты. Он говорил, что думает об этом и говорил, не пора ли нам пойти в политику и попытаться что-то сделать для страны. Он сказал, что думает, и что у него есть идея, какой должна быть кампания. Володя хотел, чтобы все имело нестандартный вид, чтобы была другая коммуникация, и говорил, что не станет политиком в классическом смысле этого слова ... Этот разговор состоялся в апреле прошлого года,
      – рассказал Костюк.

      В то же время он подчеркнул, что все решения Владимир Зеленский принимает сам, а люди, находящиеся рядом, могут помочь советами или своими мыслями, но влиять на принятие решений им достаточно сложно.

      По его словам, после этого у них была такая "разведка" – встречи с различными политологами, политконсультантами.

      "Слушали их мысли. 99% из них говорили, что это все невозможно, что "ваша аудитория – в основном молодежь, не приходит на выборы; если у вас нет хотя бы  50 миллионов долларов на кампанию – можете об этом не думать; это все сетки, структуры"... Это на самом деле сыграло положительную роль – чем больше нам не верят, тем больше хочется доказать, что мы можем. Это принцип "Квартала", который работает еще со времен КВН", – отметил член команды Зеленского.

      Также политконсультанты рассказывали новому президенту и его команде, что нужно сделать переход образа от актера и шоумена к лидеру общественного мнения, и только после этого – к политику.

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      "Это не был наш путь. Владимир сказал: "Я классическим политиком не стану никогда в жизни". Мы, со своей стороны, говорили, что не хотим показывать, что Владимир является каким-то большим специалистом во всех сферах и сейчас за два месяца подготовится и в интервью разложит все по полочкам с процентами, графиками и диаграммами. Самая главная наша история заключалась в сохранении органичности. Самый главный тезис кампании – как стать президентом и остаться человеком", – подытожил Костюк.

      Согласно данным движения "ЧЕСТНО", Владимир Зеленский потратил на телерекламу в рамках предвыборной компании около 107 миллионов гривен. Эти деньги он в основном получил из частных взносов и финансирования партии. В частности, его кампанию финансировали коллеги из "95 Квартала", члены "Команды Зеленского" и бывшие нардепы.

      Что следует знать о Владимире Зеленском: смотрите видео

      Что известно о походе Зеленского в президенты?
      31 декабря за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо Президента Украины Петра Порошенко с приветственной речью выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Во время выступления он также заявил, что будет участвовать в выборах президента. А уже на следующий день шоумен начал открытую президентскую кампанию.

      21 января его партия "Слуга народа" официально выдвинула новоиспеченного политика кандидатом в президенты. 24 января Зеленский обнародовал электронную декларацию за 2017, а 25 числа подал документы в ЦИК и объявил свою предвыборную программу.

      Подробнее с его политическими заявлениями Вы можете ознакомиться по этой ссылке, а с биографией – по этой.

      Каковы официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

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      Что обещает сделать Зеленский на посту президента?Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Обещания Владимира Зеленского

      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ – НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики
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