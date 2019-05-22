Это утраченные шансы и имидж Украины, – Садовый об итогах работы парламента

Верховная Рада приняла ряд важных законов, но еще больше не приняла. Ожидания в 2014 году были совсем другие. Все приходили после Революции Достоинства, в частности и партия "Самопомич" получила мандат от Майдана и эта ответственность есть в партии до сегодняшнего дня.

Об этом заявил мэр Львова, глава фракции "Самопомич" Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала.

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Как отметил Садовый, "Самопомич" была остра в очень многих вопросах, именно они первыми поднимали вопросы по формуле " Роттердам+", по Роману Насирову и тому подобное – такой была их миссия.

То, что парламент много законов не принял – это факт. Последние два года работы парламента фактически не было, коалиции не было. Эта боль есть, потому что мы видим потерянные шансы, потерянный имидж Украины. То, что сделали что-то хорошо, приняли закон о языке, имеют четкую позицию по ЕС и НАТО – то молодцы. Но не нужно ждать, стоит уже сегодня внедрять вопросы образования, медицины и т. п,

– ответил лидер "Самопомочи".

Он привел пример Ульяны Супрун, которая уже два года исполняет обязанности министра здравоохранения. Также Садовый заверил, что в Украине нет министра сельского хозяйства.

"Поэтому нужно идти вперед с новым правительством и новым парламентом", – добавил он.



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