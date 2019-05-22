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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Это утраченные шансы и имидж Украины, – Садовый об итогах работы парламента

      31 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Верховная Рада приняла ряд важных законов, но еще больше не приняла. Ожидания в 2014 году были совсем другие. Все приходили после Революции Достоинства, в частности и партия "Самопомич" получила мандат от Майдана и эта ответственность есть в партии до сегодняшнего дня.

      Об этом заявил мэр Львова, глава фракции "Самопомич" Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала.

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      Как отметил Садовый, "Самопомич" была остра в очень многих вопросах, именно они первыми поднимали вопросы по формуле " Роттердам+", по Роману Насирову и тому подобное – такой была их миссия.

      То, что парламент много законов не принял – это факт. Последние два года работы парламента фактически не было, коалиции не было. Эта боль есть, потому что мы видим потерянные шансы, потерянный имидж Украины. То, что сделали что-то хорошо, приняли закон о языке, имеют четкую позицию по ЕС и НАТО – то молодцы. Но не нужно ждать, стоит уже сегодня внедрять вопросы образования, медицины и т. п,
      – ответил лидер "Самопомочи".

      Он привел пример Ульяны Супрун, которая уже два года исполняет обязанности министра здравоохранения. Также Садовый заверил, что в Украине нет министра сельского хозяйства.

      "Поэтому нужно идти вперед с новым правительством и новым парламентом", – добавил он.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Самопомич Андрей Садовой Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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