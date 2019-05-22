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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Це втрачені шанси та імідж України, – Садовий про підсумки роботи парламенту

      572 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Верховна Рада прийняла ряд важливих законів, але ще більше не приняла. Очікування у 2014 році були зовсім інші. Всі приходили після Революції Гідності, зокрема і партія "Самопоміч" отримала мандат від Майдану і ця відповідальність є в партії до сьогоднішнього дня.

      Про це заявив мер Львова, голова фракції "Самопоміч" Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу.

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      Як наголосив Садовий, "Самопоміч" була гостра у дуже багатьох питаннях, саме вони першими піднімали питання по формулі "Роттердам+", по Роману Насірову тощо – такою була їхня місія.

      Те, що парламент багато законів не прийняв – це факт. Останніх два роки роботи в парламенту фактично не було, коаліції не було. Цей біль є, тому що ми бачимо втрачені шанси, втрачений імідж України. Те, що зробили щось добре, прийняли закон про мову, мають чітку позицію щод ЄС та НАТО – то молодці. Але не потрібно чекати, варто вже сьогодні впроваджувати питання освіти, медицини тощо,
      – відповів лідер "Самопомочі".

      Він навів приклад Уляни Супрун, яка вже два роки виконує обов’язки міністра охорони здоровя. Також Садовий запевнив, що в Україні немає міністра сільського господарства.

      "Тому потрібно йти вперед з новим урядом та новим парламентом", – додав він.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Самопоміч Андрій Садовий Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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