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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      За один день нереально зробити відкриті списки, – Садовий

      772 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Ймовірно, що 22 травня парламент не проголосує за зміни до закону про вибори. Зокрема, зробити відкриті списки за один день просто нереально.

      Таку думку висловив мер Львова, голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу.

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      Він розповів, що партія "Самопоміч" саме почала процес рейтингування, тому всі люди, які будуть в списку партії, пройдуть випробування дуже складних дискусій в різних середовищах.

      Ми це робили в 2014 році і зробимо це зараз. А українці матимуть вибір – голосувати за ті партії, які показали відкриті списки, чи ті партії, які тихенько приймалися на з’їздах. У цьому є наша з вами відповідальність,
      – сказав Садовий.

      Також лідер партії "Самопоміч" розповів, як новим партіям пройти у парламент. "Потрібно скасувати політичну рекламу, яка вимагає найбільше грошей під час виборів, а також прийняти закон про скасування депутатської недоторканості. Тоді бажаючих піти в парламент буде набагато менше, до того ж будуть йти науковці, а не лобісти, які хочуть використовувати державу для свого збагачення", – відповів Андрій Садовий.

      І додав, що якщо скасувати ці норми, то парламент оновиться на 50%.

      Як формуватимуться відкриті списки "Самопомочі":
      • Активісти партії в регіонах таємно рейтингують чинних нардепів від партії і представників регіонів. Так буде сформовано 2/3 списку.
      • Ще одна третина є відкритою для громадських активістів і незалежних експертів.
      • Весь сформований список кандидатів буде оприлюднений для громадського обговорення.
      • Загалом список буде складатись на 80% з нових облич.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Верховна Рада Самопоміч Законодавство
      Джерело: 24 канал
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